Στο Κορωπί επέστρεψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, έχοντας τέσσερις απουσίες.

Την επομένη της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League, της τέταρτης σερί των «πρασίνων», οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ πήγαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή (29/11-21:00) την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε τέσσερα ονόματα στο απουσιολόγιό του. Οι Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Κυριακόπουλος και Λαφόν έκαναν θεραπεία.