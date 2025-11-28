Παναθηναϊκός: Προπόνηση σε δύο γκρουπ με τέσσερις απουσίες

Παναθηναϊκός: Προπόνηση σε δύο γκρουπ με τέσσερις απουσίες

Με μία σημαντική απουσία θα αντιμετωπίσει η Κηφισιά τον ASTERAS AKTOR την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού ο Λέτο επέλεξε να εκτίσει την ποινή του κόντρα στους Αρκάδες ο Έμπο. Την Κυριακή δύο ώρες πριν από το παιχνίδι του ASTERAS B' AKTOR με τον Μακεδονικό, που ξεκινάει στις 14:00, θα έχουν την δυνατότητα οι φίλαθλοί του να προμηθευτούν τα εισιτήριά του από το εκδοτήριο του «Θ. Κολοκοτρώνης» στην θύρα 2. Ο ΑSTERAS AKTOR θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 17:00 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 12η αγ

bet365

Στο Κορωπί επέστρεψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, έχοντας τέσσερις απουσίες.

Την επομένη της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League, της τέταρτης σερί των «πρασίνων», οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ πήγαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή (29/11-21:00) την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε τέσσερα ονόματα στο απουσιολόγιό του. Οι Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Κυριακόπουλος και Λαφόν έκαναν θεραπεία.

Δείτε Επίσης

Καλάμπρια: Ο μαχητής που... ντύθηκε καλλιτέχνης κι έκανε την πιο όμορφη πινελιά
Καλάμπρια: Ο μαχητής που... ντύθηκε καλλιτέχνης κι έκανε την πιο όμορφη πινελιά

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα