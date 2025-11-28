Καλάμπρια: Ο μαχητής που... ντύθηκε καλλιτέχνης κι έκανε την πιο όμορφη πινελιά

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε μία φαντασμαγορική επιστροφή από τον τραυματισμό του με μία τρομερή εμφάνιση κι ένα γκολ μεγάλης κλάσης.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε με 2-1 την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για ένα πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξέπληξε τους πάντες μ' αυτό το 3-4-1-2 που χρησιμοποίησε στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν αποτέλεσμα των πολλών απουσιών που είχε η ομάδα.

Έκπληξη ήταν ως έναν βαθμό και η χρησιμοποίηση του Καλάμπρια αντί του Κώτσιρα, με τον Ιταλό να μην έχει αγωνιστεί εδώ κι ένα μήνα ενώ ο Έλληνας μπακ έλειπε από τις αρχές Νοεμβρίου έχοντας σαφώς μικρότερο πρόβλημα.

Από την στιγμή όμως που ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να παίξει με φουλ μπακ, το προφίλ του 28χρονου Ιταλού ταίριαζε πολύ περισσότερο στον ρόλο αυτό, όπως φάνηκε και από την εξαιρετική εικόνα που είχε στο χορτάρι.

Οι ατελείωτες κούρσες, η μαχητικότητα, η ένταση και φυσικά το τρομερό γκολ που σημείωσε ήταν μόνο μερικά απ' αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει στο χθεσινό ματς.

Το γεμάτο ματς του Καλάμπρια με την βοήθεια του Wyscout

Ο Ιταλός δεξιός ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι το 80ο λεπτό της αναμέτρησης με το συνηθισμένο του στυλ. Γεμάτος ένταση, μαχητικότητα και αυταπάρνηση. Με ατελείωτες κούρσες πάνω κάτω.

Τι κι αν είχε έναν μήνα αγωνιστικής απραξίας; Για κείνον ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα, τα έδωσε όλα όσο τον άφησε μέσα ο Ράφα Μπενίτεθ.

Και πέρα απ' αυτά τα συνηθισμένα του, πέτυχε κι ένα γκολ υπέροχης ομορφιάς και μεγάλης κλάσης.

Στο 74ο λεπτό πήρε την μπάλα από την αλλαγή παιχνιδιού του Τσέριν, έκλεισε προς τα μέσα κι έδωσε στον Πάντοβιτς, εκείνος θέλησε να παίξει με την μία με τον Μπακασέτα, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού την βρήκε, αλλά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, ο Ιταλός κυνήγησε την φάση και πήρε τον αντίπαλό του στο σπριντ, στην συνέχεια τσίμπησε την μπάλα με το δεξί του πόδι από πάνω του και τον απέφυγε, βγαίνοντας έτσι απέναντι στον Κρίστενσεν και τελείωσε ιδανικά την φάση με το εξωτερικό.

Εκείνος είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ δίνοντας μία second assist, αφού από το γέμισμα που έκανε, η μπάλα κατέληξε στον Ζαρουρί μέσα στην περιοχή, εκείνος σέντραρε με το εξωτερικό και ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά σκόραρε για το 1-0 στο 18ο λεπτό.

Το γεγονός πως βρισκόταν σε τόσο καλή μέρα έκανε τους συμπαίκτες του να του εμπιστεύονται την μπάλα συνεχώς και γι' αυτό έλαβε συνολικά 50 πάσες.

Η επιθετικότητα αυτή που έβγαζε φτάνοντας συχνά μέχρι την αντίπαλη περιοχή κι έχοντας πέντε επαφές με την μπάλα μέσα σ'αυτή ήταν αποτέλεσμα και της οδηγίας του Ράφα Μπενίτεθ να πατάνε οι δύο φουλ μπακ του συνεχώς περιοχή, για να αυξάνεται ο αριθμός των παικτών της ομάδας που βρίσκονται εκεί και να υπάρχουν έτσι περισότερες επιλογές, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας, όπως εξήγησε ο ίδιος αργότερα στην συνέντευξη Τύπου.

Ο Καλάμπρια μπορεί να μην είχε κάποιο νούμερο που να ξεχώριζε σε μία στατιστική κατηγορία, ωστόσο είχε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι.

Μέτρησε συνολικά: