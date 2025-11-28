Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να στερηθεί τις υπηρεσίες του Πέδρο Τσιριβέγια στον αγώνα με την ΑΕΛ.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια αγωνίστηκε ως αλλαγή στην χθεσινή επικράτηση του Παναθηναϊκού με 2-1 κόντρα στην Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Conference League, αφού κουβαλούσε ένα πρόβλημα από τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε μία φλεγμονή στον αστράγαλο από το ματς στις Σέρρες, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να δώσει το «παρών» χθες, έστω και λίγα λεπτά. Από το ίδιο παιχνίδι, εκείνος «κληρονόμησε» και μία τιμωρία μίας αγωνιστικής, επειδή συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες με κείνη που αντίκρισε στην φάση του τραυματισμού του.

Από την στιγμή που ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό που είχε και θα είναι διαθέσιμος και στο Κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ (30/11-21:00), o Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε ο Τσιριβέγια να εκτίσει την ποινή του στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ στις 07/12 για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.