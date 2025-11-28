Ο Ζαρουρί ακόμα ντριμπλάρει σε μία μεγάλη εμφάνιση

Το Gazzetta με την βοήθεια του Wyscout φωτίζει την εξαιρετική απόδοση του Ανάς Ζαρουρί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς.

Χώρο, χρόνο, ρόλο, εμπιστοσύνη και συνεχόμενα παιχνίδια για να βρει ρυθμό, πατήματα, αυτοπεποίθηση. Όταν όλα τα παραπάνω μπήκαν στην ίδια πρόταση μαζί με το όνομα του Ανάς Ζαρουρί, τότε ο Μαροκινός εξτρέμ ξεκίνησε να γίνεται επιδραστικός στο σύνολο του Παναθηναϊκού επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι συγκυρίες με τους μαζεμένους τραυματισμούς αλλά και τα καλά παιχνίδια στις πρώτες του ενδεκαδάτες συμμετοχές, έκαναν τον διεθνή Μαροκινό άσο βασικό και αναντικατάστατο και μάλιστα έναν από τους κορυφαίους παίκτες σε απόδοση από την ημέρα που ανέλαβε ο Ισπανός προπονητής.

Χάρη στην τακτική του συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι, πέρασε με άριστα το τεστ στη θέση του αριστερού μπακ χαφ κόντρα στη Στουρμ Γκρατς, πραγματοποιώντας μία μεγάλη εμφάνιση, ακόμη μία στο Europa League μετά το χατ-τρικ επί της Γιουνγκ Μπόις στη πρεμιέρα της League phase της διοργάνωσης.

Ο 25χρονος άσος λειτούργησε άριστα στον νέο ρόλο σε όλες τις καταστάσεις του παιχνιδιού και δημιούργησε το πρώτο γκολ του Τριφυλλιού με ένα χάδι στην μπάλα με το εξωτερικό, την ώρα που εκείνη έσκαγε στο έδαφος, πριν κατευθυνθεί συστημένη στο κεφάλι του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Στις Σέρρες σκόραρε το 1-0 ξανά με μία πολύ ποιοτική επαφή, στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης ήταν ο δημιουργός.

Ο βραχύσωμος εξτρέμ, όμως, δεν έμεινε εκεί, καταγράφοντας μία απίθανη επίδοση στις ντρίμπλες. Πέρασε... μόνο οκτώ φορές τους αντιπάλους του κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, δημιουργώντας ρήγματα και προϋποθέσεις για την ομάδα του.

Το ρεκόρ καριέρας του είναι οι 12 επιτυχημένες ντρίμπλες σε τρία διαφορετικά παιχνίδια με την φανέλα της Μπέρνλι.

Αναλυτικά τα πεπραγμένα του Ζαρουρί απέναντι στη Στουρμ Γκρατς: