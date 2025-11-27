Παναθηναϊκός: Ο Βοτανικός ανάμεσα στα 10 εντυπωσιακότερα υπό κατασκευή γήπεδα
Η κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις κατασκευάστριες εταιρείες να δουλεύουν νυχθημερόν προκειμένου να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Η τελευταία επίσημη αναφορά, που ήρθε δια στόματος του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα έκανε λόγο πως θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027.
Η ιστοσελίδα «Sportsrender» που ασχολείται με τα γήπεδα ανά τον κόσμο έκανε ένα θέμα σχετικά με τα δέκα εντυπωσιακότερα γήπεδο που βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και συμπεριέλαβε εκείνο των «πρασίνων» στην λίστα της.
Στο κομμάτι για το γήπεδο του «τριφυλλιού» έγραψε:
«Η Αθήνα βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές αναπτύξεις των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει:
Ποδοσφαιρικό γήπεδο 40.000 θέσεων
Πλήρως εξοπλισμένη κλειστή αρένα
Κολυμβητικό κέντρο
Πολλαπλές εγκαταστάσεις για την κοινότητα
Ο κυκλικός, γλυπτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει πλήρη στέγη, ενώ υπάρχουν μελλοντικά σχέδια για ενσωμάτωση ηλιακής ενέργειας. Η ολοκλήρωση αναμένεται το 2026, προσφέροντας στον Παναθηναϊκό μια έδρα παγκόσμιων προδιαγραφών μετά από χρόνια αναμονής».
