Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε με σκόρερτον Σίριλ Ντέσερς κι έκανε βήμα πρόκρισης.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην Τσεχία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Χράντες Κράλοβε, με ακόμα ένα σημαντικό γκολ του Σίριλ Ντέσερς, μετά το γκολ - πρόκριση στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948.

Στο 72ο λεπτό ο Ταμπόρδα εκτέλεσε φάουλ και ο Νιγηριανός φορ με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Το γκολ του Ντέσερς