Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έκανε το 0-1 κι έδωσε προβάδισμα πρόκρισης
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Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε με σκόρερτον Σίριλ Ντέσερς κι έκανε βήμα πρόκρισης.
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην Τσεχία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Χράντες Κράλοβε, με ακόμα ένα σημαντικό γκολ του Σίριλ Ντέσερς, μετά το γκολ - πρόκριση στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948.
Στο 72ο λεπτό ο Ταμπόρδα εκτέλεσε φάουλ και ο Νιγηριανός φορ με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Το γκολ του Ντέσερς
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