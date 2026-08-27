Ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού απώλεσε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40ό λεπτό του αγώνα.

Ο Λιβάι Γκαρσία στο 40' είχε ένα πολύ καλό σουτ μετά από πάσα του Τεττέη, δημιουργώντας έτσι μία πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πέρασε πολύ λίγο έξω από το σουτ αυτό στο Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκος.