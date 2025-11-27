Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταστρώσει δύο σχέδια προκειμένου να μπορέσει να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για να δει την ετοιμότητα του Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε (22:00-Cosmote Sport 4) με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στον θεσμό και να αυξήσουν τις ελπίδες τους για να τερματίσουν μέσα στην πρώτη προνομιούχο οκτάδα.

Οι «πράσινοι» έχουν σημαντικές απουσίες, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλο, Ντέσερς και Λαφόν ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσιριβέγια.

Ακόμη οι Γερεμέγεφ, Μαντσίνι, Γεντβάι, Νίκας δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός απ' αυτή είναι και ο Ντέσερς, ο οποίος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Πάντοβιτς με την χρήση του κανονισμού που έγινε για να αλλαχθεί, αλλά κρίθηκε πως ακόμη δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει, αφού έχει λίγες προπονήσεις.

Η παρουσία του Τσιριβέγια και τα δύο πλάνα

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταλήξει στα βασικά του πλάνα για το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς, ωστόσο το γεγονός πως η παρουσία του Τσιριβέγια θα κριθεί την τελευταία στιγμή τον έχει αναγκάσει να έχει έτοιμα δύο διαφορετικά σχέδια, ένα με κείνον κι ένα χωρίς αυτόν στην ενδεκάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα βάλει τον Ντραγκόφσκι κάτω από την εστία, απόντως του τραυματία Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας είναι πιθανό ο Ίνγκασον να πάρει την θέση είτε του Τουμπά είτε του Πάλμερ-Μπράουν ενώ στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Ο Έλληνας μπακ μπορεί να επέστρεψε μαζί με τον Καλάμπρια, όμως λείπει λιγότερο καιρό και άρα είναι πιο έτοιμος.

Στην μεσαία γραμμή είναι που υπάρχουν τα δύο διαφορετικά σχέδια. Σε περίπτωση που ο Τσιριβέγια «σφίξει» τα δόντια και αγωνιστεί κανονικά, όπως επιθυμεί και ο ίδιος, τότε θα βρεθεί στο «6» έχοντας μπροστά του τους Τσέριν και Μπακασέτα.

Στο άλλο σενάριο την θέση του ως αμυντικό χαφ θα πάρει ο Τσέριν και την θέση του Σλοβένου στο «8» θα πάρει ο νεαρός Μπρέγκου, με τον Μπακασέτα να μένει στο «10». Υπάρχει και το σενάριο να είναι η τριάδα Τσέριν-Μπακασέτας-Τζούρισιτς, όμως συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή.

Στα «φτερά» της επίθεσης φαίνεται πως οι Τετέ και Τζούρισιτς είναι εκείνοι που έχουν το προβάδισμα, με τον Ζαρουρί να διεκδικεί την θέση του Σέρβου. Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως ο Σφιντέρσκι θα επιστρέψει στην ενδεκάδα, με τον Πάντοβιτς να διατηρεί κάποιες πιθανότητες.

Οι δύο πιθανές ενδεκάδες του Παναθηναϊκού

Με Τσιριβέγια

Χωρίς Τσιριβέγια