Ο Ατρόμητος έδωσε εισιτήρια στον Αστέρα Τρίπολης για το ερχόμενο μεταξύ τους παιχνίδι στο Περιστέρι (30/11, 17:00).

Παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων θα γίνει η αναμέτρηση του Ατρόμητου και του Αστέρα AKTOR στο Περιστέρι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δυο ομάδες συνηθίζουν να «ανταλλάζουν» εισιτήρια και κάτι ανάλογο θα γίνει και την τρέχουσα σεζόν, καθώς οι γηπεδούχοι παραχώρησαν θύρες για τις ανάγκες των Αρκάδων φιλάθλων.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 17:00 θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://tickets.atromitosfc.gr/?ref_code=8234

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20€ και τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου».