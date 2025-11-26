Την Παρασκευή (28/11) η παρουσίαση των Κοτσόλη και Κορόνα από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως την Παρασκευή (28/11) θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ η παρουσίαση των Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανου Κοτσόλη.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο νέο αθλητικός διευθυντής των «πρασίνων», Στέφανος Κοτσόλης θα παρουσιαστούν από το «τριφύλλι» την Παρασκευή (28/11).

Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ στις 17:00 κι εκείνοι θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν τις αρμοδιότητές τους, αλλά και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους υποβάλλουν οι δημοσιογράφοι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κοτσόλης ήρθε στην ομάδα στις 10 του Νοέμβρη από την Κηφισιά ενώ ο Κορόνα από την Βαλένθια τέσσερις μέρες αργότερα και θα εργαστούν ως δίδυμο στην ομάδα.