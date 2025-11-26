Την Παρασκευή (28/11) η παρουσίαση των Κοτσόλη και Κορόνα από τον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή (28/11) η παρουσίαση των Κοτσόλη και Κορόνα
Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο νέο αθλητικός διευθυντής των «πρασίνων», Στέφανος Κοτσόλης θα παρουσιαστούν από το «τριφύλλι» την Παρασκευή (28/11).
Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ στις 17:00 κι εκείνοι θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν τις αρμοδιότητές τους, αλλά και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους υποβάλλουν οι δημοσιογράφοι.
Υπενθυμίζουμε πως ο Κοτσόλης ήρθε στην ομάδα στις 10 του Νοέμβρη από την Κηφισιά ενώ ο Κορόνα από την Βαλένθια τέσσερις μέρες αργότερα και θα εργαστούν ως δίδυμο στην ομάδα.
