Η δύσκολη «εξίσωση» για την μεσαία γραμμή και η συμμετοχή του Τσιριβέγια

Η παρουσία του Τσιριβέγια που θα κριθεί στην σημερινή προπόνηση και η κατάσταση αν εκείνος δεν καταφέρει να δώσει το «παρών».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (27/11-21:00) την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League θέλοντας να πετύχει τη νίκη με την οποία θα κάνει ένα ακόμη βήμα για να πλησιάσει στην πρώτη 8αδα.

Δυστυχώς το τάιμινγκ δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αφού το «τριφύλλι» ταλανίζεται από αρκετούς τραυματισμούς.

Πάνω που ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε τρεις επιστροφές, είδε δύο ακόμη παίκτες του να αποκομίζουν πρόβλημα στον τελευταίο αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο βασικός του τερματοφύλακας, Αλμπάν Λαφόν και ο «μετρονόμος» του, Πέδρο Τσιριβέγια.

Η απώλεια του τελευταίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού πρόκειται για παίκτη που δεν έχει όμοιό του το «τριφύλλι» όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του.

Η απώλεια του Σιώπη και το πρόβλημα του Τσιριβέγια περιπλέκουν την κατάσταση

Το πρόβλημα της αντικατάστασης του Ισπανού αμυντικού μέσου είναι σίγουρα ποιοτικό, αφού δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο ρόστερ που κάνει τα πράγματα που θέλει ο Ράφα Μπενίτεθ στο επίπεδο που μπορεί αυτός στην θέση αυτή, όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι και ποσοτικό.

Η πιθανή απουσία του Τσιριβέγια συνέπεσε με την τιμωρία του Σιώπη, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με την Μάλμε στην Σουηδία κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στους αυστριακούς, αφού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν γίνεται επιλογή, αλλά πηγαίνει αυτόματα η ποινή για το επόμενο ματς.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» δεν έχει διαθέσιμο κανέναν από τους δύο αμυντικούς χαφ του για το ματς αυτό. Και επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκό ματς τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα λόγω της σχετικής λίστας, αφού δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ο Βιλένα έστω σαν λύση για τον πάγκο, όπως συνέβη στο πρωτάθλημα.

Σημειωτέον οι επιλογές του είναι μειωμένες και για το «8»,αφού παραμένει τραυματίας ο Ρενάτο Σάντσες.

Με τα δεδομένα αυτά οι παίκτες στους οποίους μπορεί να υπολογίζει ο Ισπανός τεχνικός για τις τρεις θέσεις της μεσαίας γραμμής είναι οι Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας και Ταμπόρδα. Δηλαδή δύο βασικοί, ο νεαρός Έλληνας, που δεν έχει πάρει ακόμα ευκαιρίες και ο Αργεντινός, ο οποίος δεν χαίρει ακόμη ιδιαίτερης εμπιστοσύνης.

Απ' αυτούς ο Τσέριν έχει υπηρετήσει ξανά στην θέση «6», οπότε φαίνεται προς στιγμήν ο πρώτος επιλαχών σε περίπτωση που ο Τσιριβέγια δεν μπορέσει να δώσει το «παρών», κάτι που θα κριθεί στην σημερινή τελευταία προπόνηση.

Η πιθανή χρησιμοποίησή του εκεί θα δημιουργήσει κενό στο «8» το οποίο θα καλυφθεί πιθανότατα από τον Μπακασέτα, ο οποίος θα «κατέβει» κι εκείνος μία θέση και μπροστά του θα παίξει στο «10» ο Τζούρισιτς, όπως συνέβη στα πρώτα παιχνίδια επί Ράφα, όταν έλειπε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.

Υπάρχει πάντα και η επιλογή να εμπιστευτεί τον Μπρέγκου για βασικό κι έτσι να μην χρειαστεί να επιστρέψει στην μεσαία γραμμή ο Τζούρισιτς, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.