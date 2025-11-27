Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του «κανονιού» του Λεβαδειακού Άλεν Όζμπολτ

Ο Άλεν Όζμπολτ αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της καλοκουρδισμένης... μηχανής του Λεβαδειακού με τα γκολ που έχει σημειώσει.

Ο Άλεν Όζμπολτ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης του Λεβαδειακού επί του Βόλου εκτός έδρας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή σε ματς για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Σλοβένος φορ σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα από την έναρξη των περσινών Play Out μέχρι και σήμερα.

Το ένα από τα δύο γκολ το σημείωσε με πέναλτι επεκτείνοντας το τρομερό σερί που τρέχει καθ' όλη την διάρκεια της καριέρας του.

Το 13/21 του Όζμπολτ και το απόλυτο στα πέναλτι

Ο Άλεν Όζμπολτ συνεχίζει να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Αφότου πέρασε την περίοδο προσαρμογής του στην διάρκεια της κανονικής σεζόν του πρωταθλήματος πέρυσι, όπου σκόραρε μόλις 2 γκολ σε 20 αγώνες, έχει μετατραπεί σε μία μηχανή των γκολ από την έναρξη των Play Out κι έπειτα.

Ξεκίνησε πρώτα σκοράροντας 6 γκολ στα 10 ματς της διαδικασίας αυτής και συνεχίζει φέτος έχοντας σημειώσει 7 γκολ σε 9 παιχνίδια (έχει χάσει δύο λόγω τραυματισμών) όντας δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος πίσω από τον Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, που έχει 9.

Συνολικά στα τελευταία 19 παιχνίδια έχει σημειώσει 13 τέρματα, κοινώς έχει σκοράρει στο 68% των αγώνων της ομάδας του.

Σ' αυτά τα 19 ματς το κλαμπ της Βοιωτίας έχει σημειώσει 41 γκολ συνολικά, κάτι που σημαίνει πως εκείνος έχει σκοράρει το 32% των τερμάτων της ομάδας του, δηλαδή σχεδόν το 1/3 αυτών.

Συνολικά με την φανέλα του Λεβαδειακού έχει σημειώσει 15 τέρματα στα 42 ματς που έχει αγωνιστεί, εκ των οποίων τα τέσσερα από την άσπρη βούλα.

Εκείνος δεν επιλέγεται τυχαία για τις εκτελέσεις, αφού ο 29χρονος Σλοβένος φορ δεν έχει αστοχήσει ποτέ στην καριέρα του από την άσπρη βούλα (εξαιρούμε τις πέναλτι στις διαδικασίες) μετρώντας 15 γκολ στις 15 εκτελέσεις που έχει αναλάβει και όντας στην ουσία αλάνθαστος από τα 11 βήματα.