Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της ενδέκατης αγωνιστικής.

Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Λεβαδειακός είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.

Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

-------------------------------------

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας AKTOR 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας, με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Η 12η αγωνιστική

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ - Βόλος 17:30

Άρης - ΑΕΛ Novibet 19:30

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 19:30

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος - Αστέρας Aktor 17:00

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 17:00

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 19:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 21:00