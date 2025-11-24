Βαθμολογία Super League: Ο Λεβαδειακός μόνος τέταρτος, ανέβηκε ο ΟΦΗ
Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα.
Ο Λεβαδειακός είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.
Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.
Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2
Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Λεβαδειακός 21
-------------------------------------
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. ΟΦΗ 9
12. Αστέρας AKTOR 8
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας, με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.
Η 12η αγωνιστική
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ - Βόλος 17:30
Άρης - ΑΕΛ Novibet 19:30
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 19:30
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Ατρόμητος - Αστέρας Aktor 17:00
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 17:00
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 21:00
