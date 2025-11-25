Παρακολουθήστε την επετειακή εκδήλωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, η οποία έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Η εορταστική περίοδος για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ άρχισε. Το βράδυ του Σαββάτου (22/11) πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της οποίας τιμήθηκε η ιστορία του συλλόγου, ενώ έγιναν ανακοινώσεις για τις δράσεις που θα γίνουν τον Δεκέμβριο και θα κορυφωθούν στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου.

Η «μελανόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε στο κανάλι του κλαμπ στο YouTube ολόκληρο το video της γιορτής, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Διευθυντής Επικοινωνίας των Κρητικών, Μανώλης Βογιατζάκης και η δημοσιογράφος, Λίλα Κουντουριώτη.

Από τη γιορτή ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό video απεικόνισης της ίδρυσης του ΟΦΗ, το αφιέρωμα στον Ευγένιο Γκέραρντ, οι ευχές των ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας, οι αναμνήσεις από σπουδαίους αντιπάλους, αλλά και οι βραβεύσεις των κορυφαίων της ομιλίτικης ιστορίας.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο της γιορτής παρουσιάστηκε και το project για το νέο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, για το οποίο ήδη έχουν πέσει οι υπογραφές και αναμένονται σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες.