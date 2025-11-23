Ο ΟΦΗ στη μεγάλη γιορτή στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου τίμησε την... ιστορία του και ανακοίνωσε τις δράσεις για τους εορτασμούς των 100 χρόνων.

Βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ανακοινώσεις, εκπλήξεις και πολύ... ΟΦΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η μεγάλη γιορτή του Ομίλου για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας ολοκληρώθηκε με τους Κρητικούς να τιμούν την ιστορία τους αλλά και να κάνουν γνωστό το πρόγραμμα των δράσεων για του εορτασμούς των 100 χρόνων.

Αναμφίβολα η πιο «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του κλαμπ είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας του 1987 και σε αυτό το πλαίσιο βραβεύτηκαν τα μέλη της εκείνης της χρυσής ομάδας του Ευγένιου Γκέραρντ, τόσο ποδοσφαιριστές προεξέχοντος του «ήρωα» του τελικού Μύρωνα Σηφάκη, όσο και διοίκηση με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Γιάννη Παπαματθαιάκη, να μην κρύβει τη συγκίνηση του.

Στη γιορτή βρέθηκαν οι Νίκος και Κωνσταντίνος Καρούσος, γιοι των ιδρυτών του ΟΦΗ, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον διοικητικό ηγέτη του, Μιχάλη Μπούση.

O OΦΗ έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην Α' Εθνική το 1968 και ο Όμιλος βράβευσε τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας.

Όπως είναι προφανές οι περισσότερες βραβεύσεις ήταν ατομικές. Ο Πέτρος Βουζουνεράκης έγινε το 1970 ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ που αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν τη βραδιά.

Ο μεγαλύτερος εν ζωή ποδοσφαιριστής της ομάδας και ο νεότερος σε ηλικία που έγινε ποτέ αρχηγός είναι ο Γιώργος Στρατάκης και τιμήθηκε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη.

«Σημαία» για τον ΟΦΗ αποτελεί ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τον Όμιλο, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Εκτός από μέλος της ομάδας που πήρε το Κύπελλο είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι μέχρι και σήμερα ο μοναδικός παίκτης του ΟΦΗ που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε πρωτάθλημα Α' Εθνικής και γι' αυτό το επίτευγμα βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου και ανπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου.

Πρώτος ξένος σκόρερ του ΟΦΗ είναι ο Ρόναλντ Γκόμεζ των 48 γκολ και τιμήθηκε γι' αυτό το επίτευγμα, με τον Κοσταρικανό να «λυγίζει» κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Φυσικά ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που έχουν περάσει από τον ΟΦΗ και από τους ποδοσφαιριστές που βγήκαν από την ομάδα και έκαναν σπουδαία είναι ο Νίκος Μαχλάς, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν τη βραδιά.

Από το τωρινό ρόστερ θέση στο πάνθεον της ιστορίας του ΟΦΗ έχει ο Χουάν Νέιρα, καθώς από φέτος είναι ο ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και τον βράβευσε ο δεύτερης της λίστας, Αλεχάνδρο Ίσις, ο οποίος ταξίδεψε από τη Χιλή για να βρεθεί σε αυτήν την ξεχωριστή βραδιά.

Το διαχρονικό «όπλο» του ΟΦΗ είναι ο κόσμος του και σε αυτό το πλαίσιο ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος, τίμησε τους Γιάννη Κατερινάκη και Χρήστο Χριστοφοράκη, οι οποίοι είναι εκ των ιδρυτών της πρώτης λέσχης φίλων ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση του Πουρσανίδη για τις δράσεις των 100 χρόνων του ΟΦΗ

Εκτός των βραβεύσεων βασικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων των 100 χρόνων του ΟΦΗ, η οποία έγινε από τον Ηλία Πουρσανίδη.