Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ υπέστη θλάση και θα χάσει τα τελευταία ματς του ΟΦΗ στην κανονική διάρκεια. Εκτίει με Άρη ο Νίκος Μαρινάκης, ανεβάζει ρυθμούς ο Ζήσης Καραχάλιος.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για τα τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας του ΟΦΗ, κόντρα σε Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο και Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Ισπανός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στον Βόλο και από τις εξετάσεις του προέκυψε πως υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού ποδιού.

Από τη στιγμή που δεν είναι ξεκάθαρος ο βαθμός του τραυματισμού και συνεπώς το ακριβές διάστημα που θα απουσιάσει ο 30χρονος αμυντικός, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε λίγες μέρες. Δεδομένα θα χάσει τα ερχόμενα ματς πρωταθλήματος και στο διάστημα της διακοπής θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του.

Το πρόβλημα στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι διπλό στο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε αυτό δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Θυμίζουμε πως τη θέση μπορεί να την καλύψει ο Θανάσης Ανδρούτσος.

Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση της Τετάρτης (11/3) ο Ζήσης Καραχάλιος συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος και ανεβάζει ρυθμούς για την επιστροφή του, μετά τον τραυματισμό στον τετρακέφαλο στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, τον περασμένο Γενάρη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και κυκλοφορίας της μπάλας. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (12/3), στις 11:00.