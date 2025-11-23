Το γραφειοκρατικο κομμάτι για την ανέγερση του νέου ΒΑΚ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο προπονητικό του ΟΦΗ.

Εκτός από τις τις τιμητικής βραβεύσεις και την ενημέρωση για τις δράσεις των 100 χρόνων του ΟΦΗ η μεγάλη εκδήλωση περιελάμβανε και μια σημαντική ανακοίνωση. Ο λόγος φυσικά για το νέο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Στη γιορτή οι Κρητικοί δεν παρουσίασαν απλά μια μακέτα για ένα μεγαλόπνοο project. Ήδη εχουν βγει οι άδειες και μέσα στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν τα έργα για τη δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου του Ομίλου.

Η πλευρά του ΟΦΗ έχει ολοκληρώσει με το γραφειοκρατικο κομμάτι της ανέγερσης του κτιρίου και πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή ενός από τα πλέον σύχρονα αθλητικά κέντρα της Ελλάδας.

Εκτός από την επένδυση που θα γίνει από την πλευρά του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση ο Περιεφερειαρχής Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε χρηματοδότηση του project, της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ.