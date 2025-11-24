Οι ατάκες του τεχνικού του Λεβαδειακού Νίκου Παπαδόπουλου μετά τη νίκη επί του Βόλου.

Ο Λεβαδειακός επικράτησε με ανατροπή 2-1 απέναντι στον Βόλο και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος είναι λογικό, λοιπόν, να βάζει υψηλούς στόχους. Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV: