Λεβαδειακός: Ο Παπαδόπουλος έβαλε υψηλούς στόχους
Οι ατάκες του τεχνικού του Λεβαδειακού Νίκου Παπαδόπουλου μετά τη νίκη επί του Βόλου.
Ο Λεβαδειακός επικράτησε με ανατροπή 2-1 απέναντι στον Βόλο και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Super League.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος είναι λογικό, λοιπόν, να βάζει υψηλούς στόχους. Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:
- Για το παιχνίδι: «Ξεκινήσαμε καλά, όμως στη συνέχεια παρουσιάσαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό. Κάναμε λάθος πάσες και κακές επιλογές, επειδή οι παίκτες μου αντέδρασαν στις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν λέω ότι ήταν λανθασμένες, αλλά οι ποδοσφαιριστές μου πίστεψαν ότι ήταν, με αποτέλεσμα να αποσυντονιστούν».
- Για την αλλαγή του Κωστή: «Ο Κωστή, όταν έχει καθαρό μυαλό και ηρεμία στο παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Όταν όμως επηρεάζεται εκείνος και ταυτόχρονα και οι συμπαίκτες του, η απόδοσή μας πέφτει».
- Για το σημείο κλειδί του αγώνα: «Το γκολ πριν από το ημίχρονο μάς έδωσε μεγάλη ώθηση. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν εξαιρετικοί για περίπου 30 λεπτά και πετύχαμε ένα πολύ όμορφο τέρμα. Το να χάσουμε ένα παιχνίδι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, το να μην παίζουμε όμως καλά, δεν το δεχόμαστε.
- Αυτός είναι ο στόχος μας: ακόμη κι αν έρθει μια ήττα, θέλουμε πάντα να παράγουμε καλό ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και θέλουμε να φτάσουμε εκεί που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν μπορούμε. Ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι η θέση 5–8, αλλά συνεχίζουμε με προσήλωση».
@Photo credits: INTIME
