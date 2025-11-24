Ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός με δύο γκολ του Οζμπολτ ανέτρεψε το 1-0, νίκησε 2-1 τον Βόλο κι έμεινε μόνος τέταρτος με την καλύτερη επίθεση!

Λεβαδειακός για φίλημα.

Οι Βοιωτοί πήραν το ντέρμπι των ομάδων-εκπλήξεων του πρωταθλήματος. Τι κι αν είδαν μία υπέροχη κομπίνα να καταλήγει στο δοκάρι και να μένουν πίσω στο σκορ από τον Βόλο με ένα φάουλ του Τζόκα που κόντραρε στο τείχος.

Εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Κόμπα που έδωσε ένα πέναλτι από το πουθενά, ισοφάρισαν με τον Όζμπολτ και ο Σλοβένος φορ ήταν αυτός που υπέγραψε και το νικηφόρο 2-1. Έτσι, ο Λεβαδειακός είναι πλέον μόνος τέταρτος με 21 βαθμούς, τρεις μπροστά από Παναθηναϊκό και Βόλο.

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου, σε κάθε περίπτωση, αρνείται να παραδοθεί. Ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό, τον Ατρόμητο, τον Άρη όταν έμεινε πίσω στο σκορ , γύρισε το ματς με την Κηφισιά και με τον Βόλο. Αυτή η ομάδα είναι πραγματικά για φίλημα.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Βόλος είχε τον Σιαμπάνης στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Σόρια, αριστερό ο Φορτούνα και στόπερ οι Κάργας, Χέρμανσον. Στα χαφ έπαιξαν οι Μαρτίνες, Κόμπα, δεξί εξτρέμ ήταν ο Τζόκα, αριστερό ο Λάμπρου και ο Χουάνπι ήταν πίσω από τον Χάμουλιτς.

Ο Λεβαδειακός είχε τον Λοντίγκιν στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσάπρας, αριστερό ο Βήχος και στόπερ οι Μάγκνουσον, Λιάγκας. Κωστή, Τσόκαϊ ήταν στα χαφ, δεξιά στην επίθεση ο Παλάσιος, αριστερά ο Βέρμπιτς και ο Μπάλτσι πίσω από τον Όζμπολτ.

Δοκάρι ο Λεβαδειακός

Η ομάδα της Βοιωτίας άγγιξε πρώτη το γκολ στο 6'. Σε φοβερή κομπίνα σε φάουλ, το αριστερό σουτ του Μπάλτσι κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην εξέλιξη νέο σουτ με το δεξί του Τσάπρα απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Γκολ ο Τζόκα

Ο Βόλος, ωστόσο, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Στο 22' ο Λάμπρου κέρδισε φάουλ από τον Κωστή, ο Τζόκα από τα 30 μέτρα εκτέλεσε το φάουλ με δύναμη, η μπάλα κόντραρε στον Τσάπρα και κατέληξε στην αριστερή πλευρά, ενώ ο Λοντίγκιν είχε ήδη κινηθεί δεξιά.

Ισοφάριση με πέναλτι

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 34' έχασε σπουδαία ευκαιρία. Γύρισμα από αριστερά του Βέρμπιτς, τρομερό σουτ στην κίνηση του Παλάσιος, από το ύψος του πέναλτι, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης.

Στο 44', όμως, έγινε το 1-1. Ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για χέρι του Κόμπα, έπειτα από γύρισμα του Παλάσιος και σουτ του Όζμπολτ. Η απόφαση, έπειτα από τον έλεγχο στο VAR, δεν άλλαξε και ο Όζμπολτ έστειλε τη μπάλα δεξιά, ο Σιαμπάνης έπεσε αριστερά κι έγινε το 1-1.

Το ημίχρονο έκλεισε με ευκαιρία για τους γηπεδούχους, όταν ο Κόμπα έκανε την κεφαλιά στο 45'+1' και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο πρώτο, οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να επιτεθούν, αλλά χωρίς μεγάλα ρίσκα για να βρουν γκολ νίκης. Στο 49' απείλησε ο Βόλος. Μπαλιά του Τζόκα δεξιά στον Σόρια, αυτός γύρισε, η μπάλα στρώθηκε στον Φορτούνα και ο αριστερός μπακ του Βόλου με αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι, την έστειλε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 57' αριστερό πλασέ εντός περιοχής του Χουάνπι κατέληξε στα χέρια του Λοντίγκιν και στην αντεπίθεση δεξί σουτ του Κωστή εκτός περιοχής έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 64', παράλληλα, ο Λοντίγκιν μπλόκαρε την αδύναμη κεφαλιά του Χάμουλιτς.

Προβάδισμα με Όζμπολτ

Στο 67' ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που βρήκε δεύτερο γκολ. Ο Τσάπρας από δεξιά γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Όζμπολτ με ένα πλασέ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Ο Βόλος επιχείρησε να απαντήσει, αλλά στο 72' ήταν κακό το πλασέ του Χάμουλιτς με το δεξί και η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα άουτ.

Στο 79' νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Φάουλ του Χουάνπι, κεφαλιά του Κάργα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 90', παράλληλα, ο Τσιμπόλα παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ, αφοιύ βρήκε άτσαλα τη μπάλα και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του.

MVP: Ο 29χρονος Σλοβένος φορ Άλεν Όζμπολτ με δύο γκολ ασφαλώς και παίρνει το βραβείο του κορυφαίου.

Στο ύψος του: Ο Τσάπρας είχε την ασίστ στο γκολ της νίκης της ομάδας του, ενώ τα πήγε καλά ανασταλτικά απέναντι στον Λάμπρου.

Αδύναμος κρίκος: Ο Φορτούνα είχε μεγάλη ευκαιρία στο 1-1 για να βάλει μπροστά τον Βόλο, ενώ αμυντικά είχε θέματα. Από την πλευρά του ήρθε το πέναλτι στο γύρισμα του Παλάσιος και το 2-1 από την μπαλιά του Τσάπρα.

Η γκάφα: Ο Κόμπα έκανε ένα χέρι από το πουθενά και σε κρίσιμο χρονικά σημείο έδωσε την ευκαιρία στον Λεβαδειακό να ισοφαρίσει.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου ήταν κοντά στις φάσεις, άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς πολλά σφυρίγματα και είχε σωστές αποφάσεις.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός πήρε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή. Η ισοπαλία ενδεχομένως δεν θα ήταν άδικο αποτέλεσμα, αλλά η ομάδα της Βοιωτίας την τρέχουσα σεζόν βγάζει φοβερή ποιότητα και έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Ξέρει τι ζητάει στο γήπεδο και αυτό είναι έργο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (78' Μύγας), Μαρτίνες (76' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (85' Ασεχνούν), Τζόκα, Λάμπρου (76' Πίντσι), Χάμουλιτς (78' Μακνί).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή (72' Τσιμπόλα), Τσόκαϊ, Παλάσιος (87' Μανθάτης), Μπάλτσι (87' Λαμαράνα), Όζμπολτ (72' Πεντρόσο), Βέρμπιτς (62' Συμελίδης).