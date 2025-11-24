Παναθηναϊκός: Το πάρτι στις εξέδρες του γηπέδου των Σερρών και οι αντιδράσεις στην γκολάρα του Γεντβάι (Vid)
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Πανσερραϊκού με την παρακάμερα των «πρασίνων» να έχει το πάρτι των οπαδών στην εξέδρα, αλλά και τις αντιδράσεις το πάγκου στα γκολ.
Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού. Στην παρακάμερα των «πρασίνων» μεγάλο βάρος πέφτει στο πάρτι των οπαδών της ομάδας που έκαναν το γήπεδο να θυμίζει Λεωφόρο, αλλά και στις αντιδράσεις του πάγκου στα γκολ.
Ειδικά στο εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γεντβάι όλοι «τρελάθηκαν» και δεν πίστευαν στα μάτια τους!
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.