Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Πανσερραϊκού με την παρακάμερα των «πρασίνων» να έχει το πάρτι των οπαδών στην εξέδρα, αλλά και τις αντιδράσεις το πάγκου στα γκολ.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού. Στην παρακάμερα των «πρασίνων» μεγάλο βάρος πέφτει στο πάρτι των οπαδών της ομάδας που έκαναν το γήπεδο να θυμίζει Λεωφόρο, αλλά και στις αντιδράσεις του πάγκου στα γκολ.

Ειδικά στο εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γεντβάι όλοι «τρελάθηκαν» και δεν πίστευαν στα μάτια τους!