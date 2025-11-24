Ο Τετέ δεν τα βάζει, αλλά πάει για ρεκόρ καριέρας

Ο Τετέ δεν έχει καταφέρει να είναι όσο αποδοτικός θα ήθελε στον τομέα του σκοραρίσματος, ωστόσο σε κείνον της δημιουργίας είναι έτοιμος να κάνει ρεκόρ καριέρας.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής του Πανσερραϊκού στις Σέρρες με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague κι έφτασε για πρώτη φορά την φετινή σεζόν τις δύο σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και το 5/6 με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του.

Μπορεί ο Γεντβάι να συγκέντρωσε όλα τα «φώτα» της δημοσιότητας με το τρομερό «ψαλιδάκι» που σημείωσε, όμως υπήρχαν άλλοι που έκαναν καλύτερη εμφάνιση από κείνον. Ένας απ' αυτούς ήταν ο Τετέ, που έκανε και την σέντρα στον Κροάτη για να κάνει αυτό το εντυπωσιακό τελείωμα ενώ λίγο νωρίτερα, στο πρώτο μέρος, είχε φτιάξει και το γκολ του Ζαρουρί.

Εκείνος έχει ακούσει πολλά φέτος για κάποιες από τις εμφανίσεις του και την αδυναμία του να σκοράρει και ίσως όχι άδικα ως έναν βαθμό, στον τομέα της δημιουργίας όμως ό,τι... αγγίζει γίνεται χρυσός.

Η πίστη του Μπενίτεθ και το ρεκόρ καριέρας

«Ο Τετέ είναι είναι ένας παίκτης με μεγάλες δυνατότητες και πρέπει να πιστέψει σε αυτές. Προσπάθησα να του τονώσω λίγο την αυτοπεποίθηση, μετά τα πήγε πολύ καλά, πήγε στο ένας εναντίον ενός, έπαιξε άμυνα, έβγαλε δύο ασίστ. Νομίζω τα πηγαίνει πολύ καλύτερα» ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Παναθηναϊκού μετά την λήξη του αγώνα με τις Σέρρες.

Ο Μαδριλένος τεχνικός είχε πει από την ημέρα της παρουσίασής του πως υπάρχουν 3-4 παίκτες που δεν παίζουν στο επίπεδο που μπορούν και τόνισε πως είναι σημαντικό να βγάλουν απ' αυτούς τους ποδοσφαιριστές τον καλύτερό τους εαυτό, αφού ο ίδιος θεωρεί πως η δική τους βελτίωση θα ανεβάσει την απόδοση όλης της ομάδας.

Δεδομένα ο ένας απ' αυτούς είναι ο 25χρονος εξτρέμ, οι δυνατότητες του οποίου είναι μεγάλες και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός επένδυσε τόσα χρήματα για να τον φέρει στην ομάδα. Το ξεκίνημά του στην φετινή σεζόν δεν είναι τόσο καλό, αφού ακόμη δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει υψηλά στάνταρ απόδοσης κι αυτός είναι και ο στόχος του Μαδριλένου κόουτς, που βλέπει στα μάτια του έναν παίκτη με τρομερά προσόντα.

Μπορεί το γκολ προς στιγμήν να του έχει γυρίσει την πλάτη, αφού έχει πετύχει μόλις ένα ενώ με βάση τις ευκαιρίες που έχει πρωταγωνιστήσει δικαιούται σίγουρα παραπάνω, ωστόσο στον τομέα της δημιουργίας γίνεται το εντελώς αντίθετο.

Αν και έχουν τρέξει μόλις τρεις μήνες από την φετινή σεζόν, ο Τετέ έχει ήδη φτάσει τις επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις αποτελώντας με διαφορά τον κορυφαίο δημιουργό των «πρασίνων». Μάλιστα την περσινή σεζόν αυτό ήταν το νούμερο με το οποίο τελείωσε ο πρώτος σε ασίστ παίκτης του «τριφυλλιού», Φίλιπ Μλαντένοβιτς και ο Βραζιλιάνος το έχει ήδη πιάσει μέσα σε τρεις μήνες.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η καλύτερη σεζόν στην καριέρα του σε ασίστ, που ήταν την σεζόν 2021-2022, που πέρασε τη μισή στην Σαχτάρ και την άλλη μισή στην Λυών, μέτρησε συνολικά επτά ασίστ κι έτσι έχει την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ καριέρας του, χωρίς καν να έχουμε ακόμη φτάσει στα μισά της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Wyscout και το metric των xA (μετράει την πιθανότητα που έχει μία πάσα να γίνει ως ασίστ με βάση την ευκαιρία που δημιούργησε, ασχέτως με την κατάληξή της), ο Τετέ αυτή τη στιγμή έχει 3,48 ασίστ περισσότερες απ' όσες αναμενόταν φυσιολογικά με βάση την δημιουργία του.

Επομένως, ο Βραζιλιάνος έχει ευτυχήσει να δει και τους συμπαίκτες του να κάνουν δύσκολα τελειώματα γκολ βοηθώντας τον έτσι να φτάσει σ' αυτήν την υπεραπόδοση. Βέβαια, την ρέντα που έχει στο συγκεκριμένο κομμάτι, την στερείται σε κείνο των τελειωμάτων, όπου αυτή τη στιγμή μετράει 3,24 γκολ λιγότερα απ' όσα έπρεπε να έχει βάλει.

Μένει, λοιπόν, να δούμε αν ο Μαδριλένος τεχνικός θα κατορθώσει να βρει τα... κουμπιά του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ωστόσο να βελτιώσει την απόδοσή του και να αποκτήσει και μία σταθερότητα στα υψηλά αυτά στάνταρ δικαιώνοντας τον Παναθηναϊκό για την απόφασή του να επενδύσει τόσα πολλά χρήματα.