Η εκτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης για το ύψος από το οποίο ο Τιν Γεντβάι έβαλε το γκολ της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό.

Μέχρι και πριν από δύο αγωνιστικές, ο Τιν Γεντβάι ήταν σε αυτό που λέμε στο στο ποδόσφαιρο «μένω-φεύγω» από τον Παναθηναϊκό, όμως ο τραυματισμός του Νταβίντε Καλάμπρια και οι ενοχλήσεις του Γιάννη Κώτσιρα τον έχρισαν βασικό με τον ΠΑΟΚ. Έκτοτε το... status του άλλαξε, τόσο για τις καταπληκτικές εμφανίσεις του, όσο και για τα γκολ που πέτυχε...

Αποκορύφωμα φυσικά ήταν το χθεσινό κόντρα στον Πανσερραϊκό με ανάποδο ψαλίδι, με το οποίο το «τριφύλλι» ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη και αποτελεί το καλύτερο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Με την βοήθεια του ChatGPT, προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε σε τί ύψος έφτασε το πόδι του Κροάτη αμυντικού στο γυριστό σουτ που έκανε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.

Το AI λοιπόν υπολόγισε το ύψος του Τιν Γεντβάι, το οποίο είναι 1,85, αλλά και του Βολνέι, ο οποίος είναι μέσα στην φάση και είναι 3 πόντους ψηλότερος. Παράλληλα έβαλε στην... εξίσωση την καθοδική πορεία της μπάλας απο την σέντρα του Τετέ, το άλμα που κάνει ο Βραζιλιάνος αμυντικός προκειμένου, χωρίς επιτυχία, να πάρει την κεφαλιά και το γεγονός οτι το πόδι του παίκτη του Παναθηναϊκού φτάνει ψηλότερα από την μπάλα λόγω της τροχιάς που παίρνει κατευθυνόμενη προς την εστία του Πανσερραϊκού.

Η εκτίμηση λοιπόν που έκανε ήταν πως ο Τιν Γεντβάι χρειάστηκε ύψωσε το πόδι του περίπου στα 2 μέτρα και 10-15 πόντους, προκειμένου στο κατέβασμα να πετύχει ένα γκολ που θα το θυμάται για όλη του την ζωή...

Το ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ

Αξίζει να θυμίσουμε πως το ψαλιδάκι που πέτυχε ο ΜακΤόμινεϊ στη νίκη θρίλερ της Σκωτίας επί της Δανίας με 3-2 την προηγούμενη εβδομάδα υπολογίστηκε στα 2,53 μέτρα, ενώ εκείνο που είχε πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης είχε μετρηθεί στα 2,38.