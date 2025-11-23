Ο Τιν Γεντβάι έχει ξεκινήσει δύο φορές φέτος στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και μάλιστα ως δεξί μπακ, πετυχαίνοντας ισάριθμα τέρματα.

Σε πρόσωπο των δύο τελευταίων αγωνιστικών για τον Παναθηναϊκό εξελίσσεται ο Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός που ήταν άτυχος στο ξεκίνημα της χρονιάς, συμπεριλήφθηκε στην βασική ενδεκάδα των «πρασίνων» και μάλιστα ως δεξί μπακ, στα δύο τελευταία παιχνίδια, καταφέρνοντας να σκοράρει ισάριθμες φορές.

Αρχικά ο Κροάτης με δυνατό σουτ με το δεξί μετά την ασίστ του Τετέ, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 2-1 στο συγκεκριμένο ντέρμπι, στο φετινό του ντεμπούτο ως βασικός στην ενδεκάδα του «τριφυλλιού».

Απέναντι στον Πανσερραϊκό ο Γεντβάι έκανε κάτι ακόμα καλύτερο, πετυχαίνοντας το πιο θεαματικό γκολ στην καριέρα του. Μετά από νέα ασίστ του Τετέ με το εξωτερικό, ο Κροάτης με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι έκανε επίσης το 2-0 για τους «πράσινους» που πήραν και πάλι το τρίποντο νικώντας με 3-0 τα «λιοντάρια».