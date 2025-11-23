Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, βρίσκεται στο πλευρό της αποστολής στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και όπως συνηθίζει όταν είναι στη χώρα μας βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ ακολούθησε την αποστολή στη Λάρισα και θα δώσει το παρών στο γήπεδο κόντρα στην ΑΕΛ Νovibet (24/11, 20:00), ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντη.

Φυσικά πρόκειται για ματς με μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς οι Κρητικοί είναι στη 13η θέση με 6 βαθμού, στο -1 από τους 12ους Λαρισαίους. Θυμίζουμε πως στο γήπεδο θα βρεθούν κανονικά φίλοι του ΟΦΗ.

Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στη Λάρισα περίπου στις 19:00. Θυμίζουμε πως εκτός είναι ο τιμωρημένος Νους και οι Ζανελάτο - Βούκοβιτς.

H αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.