Μπούσης: «Οι ιδρυτές μας ήταν ήρωες και πυλώνες, θέλουμε να κερδίζουμε για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μίλησε εκμέρους της διοίκησης του κλαμπ στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του Ομίλου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ αναφέρθηκε τόσο στην επέτεια του ενός αιώνα ιστορία, ενώ έστειλε και το μήνυμα του για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη μέρα και γιορτή. Όταν ήρθα στον ΟΦΗ το 2018 ήξερα πως φέτος θα γιορτάζαμε τα 100 χρόνια. Είχαμε πολύ καιρό, όμως οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα. Είμαι εδώ για να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη ημέρα όλοι μαζί. Ήρθαν εδώ παίκτες από όλο τον κόσμο για τον ΟΦΗ. Θα κάνουμε το καλύτερο για τον ΟΦΗ και την Κρήτη.

Αυτοί οι άνθρωποι όταν έχτισαν αυτήν την ομάδα το 1925 ήταν οι ήρωες και οι πυλώνες σαν ανθρώπους σαν και μένα και τον Θοδωρο Βαρδινογιάννη κατάφεραν να κάνουν τον ΟΦΗ μεγάλο, περήφανο και να παίζει όλα τα ματς με πάθος. Αυτό είναι δύσκολο για κάποιος που δεν ξέρει την Κρήτη. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που δίνουν μεγάλη στήριξη στην ομάδα. Θέλουμε να κερδίζουμε τους αγώνες και να σας κάνουμε περήφανους.

Οι παίκτες που ήταν εδώ πριν από εσάς έφτιααν ένα τείχος ιστορίας. Είμαι αισιόδοξος πως θα μας κάνετε περήφανους. Μπορείτε να σηκώσετε το Κύπελλο. You have to dare to be great. Μπορεί τε να δημιούργησετε νέες επιτυχίες για τον ΟΦΗ, όπως έκαναν κάποιοι που βρίσκονται εδώ».