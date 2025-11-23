Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Άνχελ Κορόνα και ο Στέφανος Κοτσόλης βρίσκονται στις Σέρρες.

Νέα πρόσωπα στις Σέρρες για τον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι λογικό, ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα παρακολουθεί το ματς του τριφυλλιού με τον Πανσερραϊκό, ενώ παρών είναι και ο αθλητικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.

Ο 44χρονος Κορόνα είχε πηγαδάκι πριν τη σέντρα με τον αντιπρόεδρο Τάκη Φύσσα, ενώ ο προπονητής των πρασίνων Ράφα Μπενίτεθ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον συμπατριώτη του τεχνικό του Πανσερραϊκού Ζεράρ Σαραγόσα.

Παρών στο γήπεδο είναι και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης.

