Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Κορόνα και Κοτσόλης στις Σέρρες
Νέα πρόσωπα στις Σέρρες για τον Παναθηναϊκό.
Όπως είναι λογικό, ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα παρακολουθεί το ματς του τριφυλλιού με τον Πανσερραϊκό, ενώ παρών είναι και ο αθλητικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.
Ο 44χρονος Κορόνα είχε πηγαδάκι πριν τη σέντρα με τον αντιπρόεδρο Τάκη Φύσσα, ενώ ο προπονητής των πρασίνων Ράφα Μπενίτεθ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον συμπατριώτη του τεχνικό του Πανσερραϊκού Ζεράρ Σαραγόσα.
Παρών στο γήπεδο είναι και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης.
