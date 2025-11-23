Με Πάντοβιτς και Σιώπη βασικούς κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε τους Σιώπη και Πάντοβιτς στο αρχικό σχήμα και προχώρησε μονάχα σε δύο αλλαγές.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Ράφα Μπενίτεθ επανέφερε τον Μπακασέτα στην ενδεκάδα των «πρασίνων» ενώ έβαλε και τον Μλαντένοβιτς στην θέση του τραυματία Κυριακόπουλου.

Ο Μαδριλένος τεχνικός αποφάσισε να διατηρήσει στο αρχικό σχήμα για το ματς με τα «λιοντάρια» τόσο τον Σιώπη όσο και τον Πάντοβιτς, αφήνοντας στον πάγκο τον Τσέριν, αλλά και τον Σφιντέρσκι, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.