Ο Γιώργος Τσακίρης ασχολείται με τον αγώνα απέναντι στον φίλο Μανόλο και εξηγεί τη σημασία εκκίνησης με νίκη στη... διαβολοβδομάδα (χωρίς να περιμένει διαιτητική βοήθεια)...

Επιτέλους επανέναρξη του πρωταθλήματος και αν μη τι άλλο το είχαμε ανάγκη μετά την πλέον αδιάφορη διακοπή, μιας και τα ματς της Εθνικής ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, αν και η πρώτη γεύση που πήραμε από τον αγώνα στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και Ατρόμητου δεν ήταν ενθαρρυντική, όσον αφορά στο πώς συνεχίζει να λειτουργεί η πλέον αποτυχημένη διαιτησία πολλών ετών. Η ελληνική διαιτησία δε αποδεδειγμένα και το αναγνωρίζουν σε επίπεδο 90% στο πρωτάθλημά μας, μην αναφέρω και μικρό ποσοστό, κάνει συνεχώς βήματα προς τα πίσω και αποδεικνύει - αναδεικνύει ότι αργεί σημαντικά η εποχή που θα μπορούμε έστω να επιτρέψουμε να επιστρέψουμε στη συζήτηση να σφυρίζουν τα μεγάλα ματς... σφυρίχτρες από τον τόπο μας. Η κουβέντα αυτή την εποχή φουντώνει ξανά προκειμένου να ...εξαφανιστούν από τα ελληνικά παιχνίδια συνολικά διότι διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται αλλοίωση δεδομένων του πρωταθλήματος σε βαθμό που επηρεάζει τις ομάδες που παίζουν με διαφορετικά κριτήρια ανάλογα το όνομα και την φορεσιά τους...

Είδαμε και χθες τι έκανε το δίδυμο Σιδηρόπουλος (εκ των χειρότερων διαιτητών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου) και Τζήλος στο Φάληρο: προσοχή είναι λάθος να εστιάζει κανείς στο ανύπαρκτο πέναλτι που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη του Ολυμπιακού, να ήταν το πρώτο... μούφα πέναλτι που παίρνει η ομάδα του Φαλήρου να το συζητούσαμε, όλη η πρόθεση και το μήνυμα ότι θα σφυρίξει μίνιμουμ 70-30 τους "ερυθρόλευκους" είναι η φάση (στο 0-0) του Ορτέγκα, όπου κάνει μαρκάρισμα το οποίο συνιστά κόκκινη κάρτα μαρς και όμως ο ...κορυφαίος ντε δεν του δείχνει καν κίτρινη (εννοείται ο Τζήλος δεν παρεμβαίνει να του πει "αδερφούλη κόκκινη είναι και δεν έχεις δώσει καν κάρτα)! Ρε σεις ούτε καν κάρτα; Πώς να συμπληρώσει έτσι κάρτες παίκτης του Ολυμπιακού αφού κίτρινες (και μάλιστα πολλές έτσι όπως παίζει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ) δείχνουν στον Ολυμπιακό μόνο ξένοι διαιτητές (σε δυο ματς με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έχει οκτώ, ή εννέα κίτρινες, στα υπόλοιπα τόσα που έχει δώσει μπορεί να μη φτάνει τις δέκα συνολικά)!

Πρόκειται για δεύτερο σερί 45λεπτο όπου χαρίζεται μαρς κόκκινη, εκτός από μούφα πέναλτι, στον Ολυμπιακό (θυμίζω πριν τη διακοπή με την Κηφισιά δεν ειχε αποβληθεί ο Ποντένσε εννοείται σε κρίσιμο σημείο του αγώνα). Στην ΑΕΚ πρέπει να έχουν εμπεδώσει και να αντιλαμβάνονται ότι τέτοια διαιτησία και τόσο σπρώξιμο όσο υφίσταται η δυάδα της συμμαχίας, δεν πρόκειται να έχουν και γι' αυτό να είναι προετοιμασμένοι για νύχτα... μάχης στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, όπου θα έρθουν ως αντίπαλοι δυο πολύ λατρεμένοι σε όλους μας στην Ένωση, οι Μανόλο Χιμένεθ και Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, δυο πρόσωπα που δικαιολογημένα αγαπούν και αναγνωρίζουν ως σημαντικά στη νεότερη ιστορία του Δικέφαλου και προτού η ομάδα μπει στο νέο της γήπεδο! Έρχονται για αγώνα που συνιστά μάχη σημαντική μετά σερί απογοητευτικών αποτελεσμάτων και θα επιδιώξουν να πάρουν κάτι, γεγονός φυσικά που θα ελπίζει και ο βασικός ανταγωνισμός μιας και παρά τον πόλεμο που δέχεται παντοιοτρόπως παρασκηνιακά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, παραμένει σε απόσταση αναπνοής και μίας νίκης (εφόσον επικρατήσει απόψε) από την πρώτη θέση.

Για την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό να γράψει εκκίνηση στην ...διαβολοβδομάδα με νίκη επί του Άρη που συνιστά ανταγωνιστική ομάδα, όπως διαπιστώσαμε στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που ακολουθούν δύο αναμετρήσεις, σε Ευρώπη και Ελλάδα, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, μιας και παίζει εκτός με Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό αντίστοιχα! Θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό για την ομάδα του Νίκολιτς να ξεκινήσει με νίκη για να φτιάξει την αυτοπεποίθηση της και φυσικά να συνεχίσει να αντιδράει μετά τη τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα (για πέμπτο σερί ματς γενικά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις) από τον Ολυμπιακό στην έδρα του τελευταίου... Επιπρόσθετα αν το καταφέρει θα το έχει πετύχει για άλλη μια φορά καταφέρνοντας να μην επηρεαστεί από τις σημαντικές απουσίες της μιας και λείπουν απόψε οι Ελίασον και Κουτέσα, ενώ σε αυτούς προστέθηκε και ο Πιερό, ο οποίος αρέσει, δεν αρέσει, έχει δώσει λύσεις σε τέσσερα ματς και με τον ΟΦΗ στην Κρήτη με την είσοδο του η ΑΕΚ μετέφερε το παιχνίδι στην εστία του αντιπάλου και έδωσε ασίστ στο νικητήριο τέρμα του Πινέδα...

Όπως και να 'χει θα υποδεχθούμε νωρίτερα και πριν τη σέντρα τους δυο λατρεμένους μας, θα τους αναγνωρίσουμε την προσφορά τους στην ΑΕΚ και θα ελπίζουμε, να μας συγχωρέσουν μα αυτό ισχύει, να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη με μια ήττα και τίποτα παραπάνω από αυτή! Πάντως είναι υπέροχο που το βράδυ στο ναό του Δικέφαλου θα βρίσκεται, τόσο ο Μανόλο Χιμένεθ, όσο και ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, κάτι που θα το καταλάβουν όλοι (και οι ίδιοι) πριν τη σέντρα της αναμέτρησης! Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε και ο Κώστας Γαλανόπουλος στον αντίπαλο για να τον καλωσορίσουμε στο σπίτι του και σε αυτό το πρόσωπο να βλέπατε εκδήλωση λατρείας, αγάπης και αναγνωρίσης που θα υπήρχε από τον κόσμο της ομάδας, αλλά την επόμενη φορά, στα play off, ή σε κάνα Κύπελλο αν δεν τα καταφέρει ο Άρης με την τετράδα...