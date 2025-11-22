Ο Φράνζι Πιερό λόγω του τραυματισμού του θα χάσει το αυριανό ματς της ΑΕΚ με τον Άρη και από Δευτέρα αναμένονται νεότερα ως προς το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Με πρόβλημα τραυματισμού επέστρεψε από την Αϊτή ο φορ της ΑΕΚ, Φράνζι Πιερό, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ματς της Εθνικής του ομάδας, στο οποίο πανηγύρισε στο τέλος την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Ο τραυματισμός του Πιερό ήταν στο πόδι και με την επιστροφή του στην Αθήνα θα έκανε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο Πιερό θα χάσει δεδομένα το κυριακάτικο ματς της Ένωσης με τον Άρη στην OPAP Arena, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιβεβαιώνει τον τραυματισμό του 30χρονου Αϊτινού φορ.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ περιμένει πλέον να μάθει τα νεότερα, τα οποία αναμένονται πλέον από Δευτέρα, ενόψει και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

Θυμίζουμε πως εκτός παραμένουν οι Ελίασον και Κουτέσα, ενώ στη διάθεση του Νίκολιτς τέθηκε ξανά ο Ζίνι μετά από απουσία δύο μηνών.