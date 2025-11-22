Ο Νίκος Καλτσάς αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στο ματς του Αστέρα Aktor με τον Παναιτωλικό.

Ο Νίκος Καλτσάς αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Παναγιώτη Κουκούλα στο ματς του Αστέρα Aktor με τον Παναιτωλικό, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1.

Ο έμπειρος εξτρέμ των Αρκάδων, όπως και όλοι στην γηπεδούχο ομάδα, διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι πριν το γκολ της ισοφάρισης των Αγρινιωτών.

Ο Κουκούλας, τότε, πήγε στον πάγκο, όπου ήταν ο Καλτσάς, αφού είχε γίνει αλλαγή, έδειξε δεύτερη κίτρινη και στη συνέχεια την κόκκινη. Ο Καλτσάς κινήθηκε με άγριες διαθέσεις στον διαιτητή και τον συγκράτησαν οι άνθρωποι της ομάδας του.

Ο Καλτσάς δεδομένα θα χάσει τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο την 12η αγωνιστική και μένει να φανεί τι θα γράψει ο διαιτητής κι αν υπάρχει περίπτωση ν' αυξηθεί η ποινή του.