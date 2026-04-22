Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/4) αναμετρήσεων για τα playouts της Super League.

Σέντρα σήμερα στην 4η αγωνιστική των playouts της Super League με τρεις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 16:00 (Nova Sports prime). Αμέσως μετά, στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στην έδρα της την Κηφισιά, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1.

Τέλος, στις 20:00, ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, με live μετάδοση από το Nova Sports 2.

