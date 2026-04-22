Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός: Πού θα δείτε τα ματς της Super League
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/4) αναμετρήσεων για τα playouts της Super League.
Σέντρα σήμερα στην 4η αγωνιστική των playouts της Super League με τρεις αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 16:00 (Nova Sports prime). Αμέσως μετά, στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στην έδρα της την Κηφισιά, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1.
Τέλος, στις 20:00, ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, με live μετάδοση από το Nova Sports 2.
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις της ημέρας στη Super League
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (16:00, Nova Sports prime)
- ΑΕΛ Novibet - Κηφισια (17:00, Cosmote Sport 1)
- Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός (20:00, Nova Sports 2)
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
