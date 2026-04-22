Στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν τις εξελίξεις στη Super League, ενώ αμέσως μετά, στις 18:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Στη Super League, ξεκινά σήμερα η 4η αγωνιστική των playouts με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 16:00 (Nova Sports prime). Αμέσως μετά, στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στην έδρα της την Κηφισιά, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Τέλος, στις 20:00, ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, με live μετάδοση από το Nova Sports 2.

Στο μπάσκετ, σπουδαία ημέρα για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται απόψε στην Πυλαία την Μπιλμπάο, στον πρώτο τελικό του Europe Cup, με τζάμπολ στις 19:15 και μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπάγερν Μονάχου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, που θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί απο τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

