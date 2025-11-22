Ο Ατρόμητος έχει 300 οπαδούς στο Φάληρο για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι Περιστεριώτες ζήτησαν και πήραν εισιτήρια, οπότε στο γήπεδο στη γωνία των φιλοξενούμενων βρίσκονται 300 οπαδοί του Ατρόμητου, οι οποίοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε επίσης θερμό εναγκαλισμό πριν το ματς με τον Ντούσαν Κέρκεζ, που κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Ατρόμητου.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, στο γήπεδο είναι και ο 24χρονος αριστερός μπακ Νίκος Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται πλέον δανεικός στη Ρίο Άβε (12 ματς, μία ασίστ) από τον Ολυμπιακό, που τον απέκτησε από τον Ατρόμητο.

Δείτε φωτορεπορτάζ από το γήπεδο