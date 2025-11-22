Ο Νίκος Αθανασίου, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στο Καραϊσκάκη για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο αριστερός μπακ που ανήκει στον Ολυμπιακό έδωσε το παρών στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Νίκος Αθανασίου είναι που παίζει με τα χρώματα της Ρίο Άβε ως δανεικός και βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο για το Ολυμπιακός - Ατρόμητος και ενώ ως γνωστόν έχει θητεύσει στον σύλλογο του Περιστερίου. Τα είπε φυσικά με ανθρώπους του Ολυμπιακού σε πολύ καλό κλίμα και ήταν χαμογελαστός.