Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Ο Αθανασίου στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι
Ο Νίκος Αθανασίου, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στο Καραϊσκάκη για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο αριστερός μπακ που ανήκει στον Ολυμπιακό έδωσε το παρών στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Νίκος Αθανασίου είναι που παίζει με τα χρώματα της Ρίο Άβε ως δανεικός και βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο για το Ολυμπιακός - Ατρόμητος και ενώ ως γνωστόν έχει θητεύσει στον σύλλογο του Περιστερίου. Τα είπε φυσικά με ανθρώπους του Ολυμπιακού σε πολύ καλό κλίμα και ήταν χαμογελαστός.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.