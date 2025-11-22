Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον διακεκριμένο αθλητίατρο, Νίκο Τζουρούδη, ο οποίος είχε φτάσει σε συμφωνία με τους κιτρινόμαυρους.

Και επίσημα πλέον ο Νίκος Τζουρούδης αποτελεί τον νέο γιατρό της ΑΕΚ, αντικαθιστώντας τον Χάρη Λάλο που αποχώρησε μετά από μια δεκαετία στο κλαμπ.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με τον 69χρονο διακεκριμένο αθλητίατρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους κιτρινόμαυρους και θα βρίσκεται στον πάγκο στο κυριακάτικο ματς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την πρόσληψη του Νίκου Τζουρούδη

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διακεκριμένο αθλητίατρο Νίκο Τζουρούδη.

Ο Δρ. Νίκος Τζουρούδης είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη διεθνώς στον τομέα της Αθλητιατρικής και Φυσιοθεραπευτικής Αγωγής. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμια της Φλωρεντίας και του Κιέτι, παρέμεινε στην Ιταλία και εργάστηκε ως Ιατρός της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου και ως υπεύθυνος αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας. Την περίοδο 2000-01 ήταν στο ιατρικό τμήμα της Iταλικής Oμοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIGC) και καθηγητής στη σχολή προπονητών και γυμναστών στο αθλητικό κέντρο της εν λόγω ομοσπονδίας στο Κοβερτσιάνο.

Έχει να επιδείξει μια τεράστια επιστημονική διαδρομή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όντας γιατρός σε Κιέβο Βερόνα, Μπρέσια, Παναθηναϊκό, Στεάουα, Αλ Χιλάλ, Γουέστ Χαμ, Ολυμπιακό, Αλ Αϊν, ΑΠΟΕΛ και Γιουβέντους.

Ο Νίκος Τζουρούδης έχει διδάξει Φυσιολογία της Άσκησης και Εμβιομηχανική της Άσκησης, Κινησιολογία, Αθλητιατρική και Φυσιολογία Ποδοσφαίρου καθώς και Ισοκινητική Αξιολόγηση. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στον τομέα του, έχει υπάρξει εισηγητής σε δεκάδες διεθνή αθλητιατρικά συνέδρια, ενώ έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνείς εκδόσεις.

Είναι μέλος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής, του Κολεγίου Αθλητίατρων Ποδοσφαίρου Lamica, της FIMS (International Federation of Sports Medicine) της Association Francaise de Posturologie, της International Society of Biomechanics in Sports, του American College of Sports Medicine και της European Federation of Sports Medicine. Mιλά Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά».