Ο Τζουρούδης στην ΑΕΚ!

Η Ένωση έφτασε σε deal με τον σπουδαίο γιατρό Νίκο Τζουρούδη τον οποίο επαναπατρίζει και πιάνει δουλειά από το Σάββατο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον κ. Λάλο, όπου συνιστούσε επί της ουσίας κοινή επιθυμία μιας και από το ρεπορτάζ προέκυπτε, ότι από την Ένωση υπήρχε ειλημμένη απόφαση για αναβάθμιση του ιατρικού τιμ, η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε επαφές με σπουδαίους επιστήμονες για τη θέση και κατέληξε σε deal με μια σούπερ περίπτωση: αυτή του Νίκου Τζουρούδη ο οποίος επαναπατρίζεται για λογαριασμό της ΑΕΚ!

Εδώ να συμπληρώσουμε ότι από την Ένωση υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες για να πετύχουν να κάνουν πράξη την επιθυμία τους, δεν ήταν εύκολο να κλείσει τον Νίκο Τζουρούδη και να τον επαναπατρίσει, τη στιγμή που το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπήρχαν επαφές και με μία ακόμη, αντίστοιχα σπουδαία, περίπτωση για να αναλάβει τη θέση του γιατρού του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ! Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο Νίκος Τζουρούδης αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το Σάββατο και να δώσει το παρών στην προπόνηση της Ένωσης, κάτι που σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να ανακοινωθεί εκείνη την ημέρα.

Ποιος είναι ο Νίκος Τζουρούδης

Γεννημένος στις 6 Απριλίου του 1956, ο έμπειρος γιατρός έχει εργαστεί στην Ελλάδα άλλες τρεις φορές στο παρελθόν. Η πρώτη του θητεία ήταν για τον Παναθηναϊκό, η δεύτερη τη σεζόν 2010/11 στον Ολυμπιακό και τη σεζόν 2014/15 επέστρεψε για χάρη του Παναθηναϊκού, έχοντας ένα γεμάτο βιογραφικό μέχρι σήμερα.

Από εκεί και πέρα, μετά τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε το 2008 η Γουέστ Χαμ και μετά από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Αλ Αϊν, το καλοκαίρι του 2011 και έμεινε για περίπου τρία χρόνια πριν επαναπατριστεί για το «τριφύλλι». Στη συνέχεια δούλεψε στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο για τέσσερα χρόνια πριν κάνει το μεγάλο βήμα και πάει στη Γιουβέντους το 2019.

Εν μέσω πανδημίας, ήταν από τους λίγους ανθρώπους που εμπιστεύθηκε ο ιταλικός σύλλογος σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο κομμάτι της υγείας λόγω του COVID. Το 2023 αποχώρησε και επέστρεψε στην Αλ Αϊν που βρισκόταν μέχρι και τώρα.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα του ποδοσφαίρου τόσο ποδοσφαιριστές όσο και προπονητές, με τελευταίους κόουτς που είχε μαζί στην Αλ Αϊν να είναι ο Έρναν Κρέσπο, ο Λεονάρντο Ζαρντίμ και μέχρι τώρα, ο Βλάντιμιρ Ίβιτς. Πρόκειται για έναν γιατρό με τεράστια εμπειρία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και έναν εκ των κορυφαίων του είδους του στον ευρωπαϊκό χάρτη.