Η ΑΕΚ έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για την υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά, με αφορμή την τοποθέτησή της για τον δήθεν προπηλακισμό του στην OPAP Arena.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις ενέργειές της μετά την απαλλαγή της για την υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά. Έπειτα από τη συνάντηση των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA, οι κιτρινόμαυροι έστειλαν εξώδικο στην ΕΠΟ με αφορμή την τοποθέτηση που είχε κάνει για τον δήθεν προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ, η οποία απαλλάχθηκε στη συγκριμένη υπόθεση από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, ζητάει από την ΕΠΟ δήλωση επανόρθωσης, αποκατάστασης της αλήθειας και ειλικρινούς μεταμέλειας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών σε όλα τα Μέσα.

Η Ένωση είναι διατεθειμένη μάλιστα να κλιμακώσει τις νομικές της ενέργειες σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί από πλευράς ΕΠΟ.

Θυμίζουμε πως ήδη η ΑΕΚ έχει κινηθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ προχωρώντας σε καταγγελία εις βάρος του Λανουά.