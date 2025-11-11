Η ΑΕΚ είχε πει και επίσημα ότι θα ακολουθούσε όλες τις θεσμικές οδούς και προχώρησε σε καταγγελία του Γάλλου αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά και τον δήθεν προπηλακισμό στην OPAP Arena για τον οποίο είχε κάνει λόγο η ΕΠΟ, είχε τονίσει επίσημα ότι θα ακολουθούσε όλες τις θεσμικές οδούς και ότι θα προχωρούσε σε όλες τις νομικές ενέργειες που θα έκρινε απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της ομάδας.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της είχε καταστήσει σαφές ότι «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένειά μας», ενώ κάτι αντίστοιχο είχε επισημάνει σε δήλωσή του και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Η ΑΕΚ προχώρησε λοιπόν σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ εις βάρος του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με το ερευνητικό τμήμα να ασχολείται ήδη με τη συγκεκριμένη καταγγελία.

Οι εκτιμήσεις για την καταγγελία της ΑΕΚ σε Λανουά

Όσον αφορά το περιεχόμενο της καταγγελίας, μόνο εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν τη δεδομένη στιγμή. Η λογική λέει πως θα έχει συμπεριληφθεί σε αυτήν το γεγονός ότι ο Λανουά παρότι ήταν παρατηρητής του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποχωρήσει από το ημίχρονο, ενώ είχε ορίσει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση, με την ΑΕΚ, να παρουσιάζει πιθανότατα και γεγονότα που δείχνουν ότι σκοπός του Λανουά ήταν να προκληθεί τιμωρία των κιτρινόμαυρων. Κάτι που είχε υπογραμμίσει και ο Αλέξης Αλεξίου από πλευράς ΑΕΚ στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτή δεν θα είναι η μοναδική κίνηση της ΑΕΚ, καθώς είναι ανοικτό οι κιτρινόμαυροι να κινηθούν και σε διεθνές επίπεδο, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και επιπλέον νομικές ενέργειες εγχώρια, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι ήδη δρομολογούνται.

