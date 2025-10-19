ΕΠΟ: «Εχουμε πλήρη γνώση του προπηλακισμού Λανουά πριν από το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ οφείλει να συμβάλει στον εντοπισμό όσων τον ανάγκασαν σε αποχώρηση»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, αποχώρησε από το γήπεδο της OPAP Arena κατόπιν λεκτικής επίθεσης που δέχθηκε και η ΕΠΟ πήρε θέση.

Από την πλευρά της ΕΠΟ υπήρξε θέση για το συμβάν που σημειώθηκε πριν από τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ . Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έπεσε θύμα προπηλακισμού και αποχώρησε από το γήπεδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Λανουά δέχτηκε λεκτική επίθεση από οπαδούς που ήταν στις εξέδρες πριν αρχίσει το ντέρμπι. Ο ίδιος δεν θέλησε να μπει σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση και αποχώρηση στο ημίχρονο του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η θέση της ΕΠΟ:

Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ.

Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά. Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.

Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη.