Η ΑΕΚ δικαιώθηκε στην υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά με το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο να την απαλλάσσει.

Το πρωί της Παρασκευής έλαβε χώρα η απολογία της ΑΕΚ για την πειθαρχική δίωξη που της είχε ασκηθεί για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να απαλλάξει την ΑΕΚ από οποιαδήποτε κατηγορία. Η Ένωση δεν κινδύνευε με κάτι περισσότερο πέρα από πρόστιμο.

Οι ποινές με πρόστιμα που επιβλήθηκαν συνολικού ύψους 9.500 ευρώ αφορούν τις άλλες παραβάσεις για τις οποίες η Ένωση είχε κληθεί πειθαρχικά στην πρώτη κλήση.

Ο Αλέξης Αλεξίου μεταξύ άλλων στην εκπροσώπηση της ΑΕΚ στην υπόθεση υποστήριξε πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής λειτούργησε σαν να επιδίωκε τιμωρία της ΑΕΚ.

Η απόφαση για την ΑΕΚ

«ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Συνεκδικάζει υπ’ αριθ. 201/21-10-2025 κλήση και 27903_2025/22-10-2025 Πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Απαλλάσσει την εγκαλουμένη ως προς την αποδιδόμενη σε αυτήν, με την υπ’ αριθ, πρωτ. 27903_2025/22-10-2025 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’ αριθ, πρωτ. 201/21-10-2025 κλήση, πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ)

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00) ευρώ».