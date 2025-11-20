Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Δημήτρη Καράδαλη, από τον Καμπανιακό, για την επόμενη τετραετία.

Μετά τον Καμπανιακό και ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη μεταγραφή του νεαρού κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Καράδαλη. Ο 17χρονος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες και θα μετακομίσει στην Τρίπολη από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο υψηλόσωμος (1.92μ.) στόπερ την τρέχουσα σεζόν μετράει 7 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει 13 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο με την ομάδα του Καμπανιακού, με τον οποίο έγινε επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών.

Μάλιστα στις αρχές του μήνα αγωνίστηκε βασικός στο ματς με τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, όπου... γυάλισε ακόμα περισσότερο στους Αρκάδες με την εξαιρετική του παρουσία

Φυσικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα αξιολογηθείεάν θα στελεχώσει την πρώτη ή τη Β' ομάδα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τον Καμπανιακό του ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Καράδαλη, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για 4 χρόνια με την ομάδα μας.

Ο Δημήτρης Καράδαλης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2008 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Έχει ύψος 1.92μ. και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών, έχοντας μάλιστα ήδη 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Καράδαλη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».