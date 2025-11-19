Όπως αναμενόταν, ο Καμπανιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του νεαρού στόπερ Δημήτρη Καράδαλη στον Αστέρα Τρίπολης.

Ήταν γνωστό και πλέον είναι επίσημο. Ο Καμπανιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Αστέρα AKTOR για τη μεταγραφή του νεαρού κεντρικού αμυντικού, Δημήτρη Καράδαλη, από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο υψηλόσωμος (1.92μ.) στόπερ την τρέχουσα σεζόν μετράει 7 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει 13 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο με την ομάδα του Καμπανιακού, με τον οποίο έγινε επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών.

Μάλιστα στις αρχές του μήνα αγωνίστηκε βασικός κόντρα στο ματς με τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, όπου... γυάλισε ακόμα περισσότερο στους Αρκάδες με την εξαιρετική του παρουσία

Η ανακοίνωση του Καμπανιακού

«Υπέγραψε στον Αστέρα AKTOR o Καράδαλης!

Στον Αστέρα AKTOR θα συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα ο Δημήτρης Καράδαλης από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι Αρκάδες τα βρήκαν σε όλα με τον ποδοσφαιριστή και τον Σύλλογο του Καμπανιακού κι αφού ο 17χρονος πέρασε τα απαιτούμενα ιατρικά τεστ έβαλε την υπογραφή του στο νέο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ένα ακόμα βήμα παραπάνω για τον υψηλόσωμο αμυντικό ο οποίος βλέπει τους κόπους του και την αξία του να αναγνωρίζονται από Συλλόγους όχι μόνο της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και του εξωτερικού καθώς για το πρόσωπό του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες αρκετές μεγάλες ομάδες.

Αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για όλον τον Οργανισμό του Καμπανιακού καθώς βλέπει έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα σπλάχνα του να κάνει κάθε χρόνο ένα βήμα παραπάνω στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Καράδαλης εντάχθηκε στην Ακαδημία του Συλλόγου από πολύ μικρή ηλικία, ξεχώριζε για το ταλέντο του, την εργατικότητα και τη σωστή νοοτροπία του πράγμα που τον οδήγησε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και να αγωνιστεί στη Super League 2 με τη φανέλα του Καμπανιακού σε ηλικία 16 ετών ενώ φέτος αποτελεί βασική επιλογή στο rotation της ομάδας μετρώντας ήδη εφτά συμμετοχές.

Όλα αυτά δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τα ραντάρ των scouter Συλλόγων μεγαλύτερων κατηγοριών με τον Αστέρα AKTOR να είναι αυτός που κατάφερε να τον κάνει δικό του.

Η Διοίκηση και οι προπονητές του Δημήτρη αισθάνονται ιδιαίτερα περήφανοι για την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή τους, είναι σίγουροι ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί και του εύχονται υγεία και πολλές επιτυχίες!».