Ολυμπιακός: Που και πότε θα γίνει η απονομή του βραβείου Golden Boy Web στον Μουζακίτη
Ιστορία έγραψε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος έσπασε όλα τα κοντέρ στη ψηφοφορία του κοινού για το βραβείο Golden Boy Web της Tuttoports και έπειτα από έναν... μαραθώνιο πέντε μηνώ, αναδείχθηκε νικητής, νικώντας τον Γιλντίζ της Γιουβέντους και τον Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν οι βασικοί ανταγωνιστές του.
Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο και αναμένεται να βρεθεί στη σκηνή μαζί με τον Ντεζιρέ Ντουέ που πήρε το βραβείο του Golden Boy Award για να παραλάβει το τρόπαιό του.
H τελετή θα διοργανωθεί όπως και πέρσι στο Τορίνο της Ιταλίας και συγκεκριμένα στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (MAUTO) από την Tuttosports και έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου του 2025, σε μία λαμπρή γιορτή γεμάτη με προσωπικότητες από την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
