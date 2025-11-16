Τι συνδέει τον Χρήστο Μουζακίτη με παίκτες όπως ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Άνσου Φάτι; Μα φυσικά, η διάκριση του Golden Boy Web που κατέκτησε ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας θυμίζει πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ.

Ποιος το περίμενε πριν λίγους μήνες, όταν είχαν ανακοινωθεί οι υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy 2025, ότι η μία από τις ελληνικές υποψηφιότητες, στο φινάλε θα έγραφε ιστορία. Σε μία γωνίτσα του Gazzetta είχε γίνει ανάλυση γύρω από τη συγκεκριμένη διάκριση , μέσα από τα λόγια του Μάσιμο Φράνκι, του «πατέρα» του συγκεκριμένου θεσμού.

Το Golden Boy Web μπήκε στις ζωές μας το 2018, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ψηφίζει το δικό του Golden Boy, βγάζοντας νικητές μερικά από τα αστέρια της Ευρώπης όπως τον Τζάστιν Κλάιφερτ, το Ματέο Γκεντουζί, τον Άνσου Φάτι, τον Καρίμ Αντεγιέμι, τον Νίκολα Ζαλέφσκι και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ πριν το κατακτήσει ο Κινάν Γιλντίζ την περασμένη χρονιά.

Φέτος, λοιπόν, ήταν η σειρά ενός Έλληνα να σκαρφαλώσει το υψηλότερο σκαλί των προτιμήσεων. Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει να είναι οδηγός της σπουδαίας γενιάς που έρχεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κερδίζοντας μία ακόμα σπουδαία διάκριση.

Το Gazzetta σας θυμίζει τι έκανε ο 18χρονος χαφ για να φτάσει στο σημείο να βάλει το όνομά του δίπλα από αυτό του Ντεζιρέ Ντουέ που κατέκτησε το Golden Boy Award.

Στο Youth League απλά... συστήθηκε

Σεζόν 2023/24. Στο ανδρικό τμήμα μέχρι και τον Φλεβάρη, ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται στα καλύτερα του. Πολλοί παίκτες στο ρόστερ, δύο αλλαγές προπονητών, ισάριθμες απολύσεις τεχνικών διευθυντών. Η διαφορά στο πρωτάθλημα έχει «ανοίξει» και στην Ευρώπη, η παρουσία της Μπάτσκα Τόπολα και η ευχάριστη παρένθεση με τη νίκη κόντρα στη Γουέστ Χαμ, χαρίζει στον Ολυμπιακό τη συνέχεια στο Conference League.

Στην Κ19 ωστόσο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου έχει περάσει στο Youth League λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ και έχει ξεκινήσει το ταξίδι της από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Ο Ολυμπιακός περνάει άνετα τόσο από την πρωταθλήτρια Λέτσε όσο και από την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, Καμπάλα με συνολικό σκορ 13-2 σε τέσσερα παιχνίδια. Κάπου εκεί αρχίζει να ξεπετάγεται ο Χρήστος Μουζακίτης. Δεν έγινε γνωστός για το ταλέντο του από αυτά τα ματς όμως τότε ο κόσμος έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τον ίδιο.

Ο Έλληνας χαφ είχε τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε τα μάτια όλων στράφηκαν στον ίδιο. Στη συνέχεια έπαιξε βασικό ρόλο στην επική πρόκριση επί της Ίντερ, σκόραρε με την Μπάγερν Μονάχου, βασικός με τη Ναντ και ένας από τους... χρυσούς σκόρερ στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Μίλαν.

Ο απολογισμός των έξι γκολ σε οκτώ ματς, τον έφερε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ έχοντας παράλληλα και μία ασίστ σε αυτό το διάστημα μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Στο... μεθύσι της κατάκτησης του Conference League και την απευθείας συμμετοχή στο League Phase του Europa League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε την απόφαση να δώσει την ευκαιρία τόσο τον Χρήστο Μουζακίτη όσο και στον Μπάμπη Κωστούλα να δείξουν τις δυνατότητες του στην καλοκαιρινή προετοιμασία ενόψει της σεζόν 2024/25.

Αμφότεροι τα πήγαν εξαιρετικά και παρέμειναν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, με τον «Μούζα» να παίρνει φανέλα βασικού κόντρα στον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Η ασίστ στον Ελ Καμπί ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κάνει τον κόσμο να φωνάξει το όνομά του στο Καραϊσκάκης.

Ωστόσο η στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ, ήρθε λίγες μέρες μετά. Ήταν 3 Οκτωβρίου του 2024 όταν ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Μπράγκα για την 2η αγωνιστική του League Phase του Europa League. Ανάμεσα στα ονόματα της εντεκάδας και τα «όλε-όλε» των οπαδών του Ολυμπιακού, ακούγεται το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη.

Το κοινό παραληρεί στις εξέδρες, με τον ταλαντούχο χαφ να πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών, 9 μηνών και 9 ημερών. Αυτά ήταν απλώς η αφετηρία, καθώς ακολούθησε μία σεζόν με 36 συμμετοχές, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νταμπλούχος, διεθνής και η γκολάρα με τον Παναθηναϊκό!

Έχοντας αγωνιστεί στα 18 από τα 26 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας αλλά και στα πέντε από τα έξι των play off, ο Χρήστος Μουζακίτης συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα έπειτα από δύο χρόνια. Εκτός από την ασίστ κόντρα στον Ατρόμητο για να διαμορφωθεί το 2-0, είχε πετύχει και το γκολ της νίκης κόντρα στον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά (1-0).

Ωστόσο, αποκορύφωμα στους αριθμούς του, ήταν το απίθανο τέρμα κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει με 1-1 στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον «αιώνιο» αντίπαλο του στο Φάληρο, με τις δύο ομάδες να είναι κολλημένες στο...μηδέν μέχρι το τέλος.

Τότε ήταν που ο 18χρονος μέσος είχε την... έμπνευση να εκτελέσει από μακριά τον Λοντίγκιν, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και τοποθετώντας τους Πειραιώτες στα ημιτελικά του θεσμού. Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδος με νίκη κόντρα στον ΟΦΗ και ολοκλήρωσε το νταμπλ εντός συνόρων.

Και μέσα σε όλα αυτά, το όνειρο ολοκληρώθηκε με την παρθενική του κλήση στην Εθνική Ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κοίταξε... ηλικία και ο 17χρονος Μουζακίτης έκανε το ντεμπούτο με το εθνόσημο κόντρα στη Φινλανδία στις 17/11 του 2024, για το Nations League ενώ μετράει επτά συμμετοχές με την Ελλάδα.

Τα ταλέντα που έβαλε από κάτω στο Golden Boy Web

Αν κάποιος δει τη λίστα με τα 100 ταλέντα της Tuttosport για το βραβείο του Golden Boy, σίγουρα θα κάνει ένα σύντομο ταξίδι από το κοντινό μέλλον. Ονόματα που ήδη δεσπόζουν στην Ευρώπη, έχουν αξία εκατομμύριων και κάποιοι από αυτούς, θεωρούνται η επόμενη elite του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νίκη του Χρήστου Μουζακίτη δεν είναι κάτι αναμενόμενο. Ο 18χρονος χαφ χρειάστηκε να σταθεροποιηθεί πάνω από σπουδαίες μορφές στον κόσμο των wonderkids. Εκτός από τα «δικά» μας παιδιά όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο ταλαντούχος χαφ προσπέρασε κάποια σπουδαία ταλέντα όπως:

Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ (Ντόρτμουντ)

Μπεν Σεγκίρ (Λεβερκούζεν)

Τομ Μπίσοφ (Μπάγερν Μονάχου)

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Εντρίκ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Εστεβάο (Τσέλσι)

Μαλίκ Φοφανά (Λιόν)

Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

Γιόρελ Χάτο (Τσέλσι)

Ντιν Χούισεν (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κομπί Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Φράνκο Μασταντουόνο (Ρεάλ Μαδρίτης)

Σενί Μαγιουλού (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ιμπραϊμ Μπαγέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Αντόνιο Νούσα (Λειψία)

Ματάις Τελ (Τότεναμ)

Πολ Βάνερ (Αϊντχόφεν)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

Γουάρεν Ζαϊρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι από τους περίπου δύο εκατ. χρήστες που πήραν μέρος στη ψηφοφορία της Tuttosport, ο άσος του Ολυμπιακού σύλλεξε το 39% των ψήφων που μεταφράζεται σε 473.000 ψήφους, την ίδια στιγμή που στη δεύτερη θέση, ήταν ο Κενάν Γιλντίζ με 32% και 386.000 ψήφους.

Το μέλλον ανήκει στον Χρήστο Μουζακίτη. Το γνωρίζουν στον Ολυμπιακό αλλά το ξέρουν και στο εξωτερικό, εξού και οι δεκάδες μνηστήρες για την περίπτωσή του. Οπότε, ας τον καμαρώσει όσο τον έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί δεν θα αργήσει να έρθει το επόμενο βήμα.