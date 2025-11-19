Ο Αστέρας AKTOR συμφώνησε με τον Καμπανιακό για τη μεταγραφή του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Καράδαλη, ο οποίος θα μετακομίσει στην Τρίπολη το καλοκαίρι.

Μπορεί η σεζόν να είναι σε εξέλιξη και η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου να ανοίγει σε περίπου 40 ημέρες, όμως στον Αστέρα AKTOR κάνουν ήδη κινήσεις για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρκάδες συμφώνησαν με τον Καμπανιακό για τη μεταγραφή του ταλαντούχου νεαρού στόπερ, Δημήτρη Καράδαλη.

Όπως προκύπτει ο 17χρονος θα μετακομίσει στην Τρίπολη το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και θα αξιολογηθεί εάν θα στελεχώσει την πρώτη ή τη Β' ομάδα του συλλόγου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Super League 2 και ποδοσφαιριστή που είχε βρεθεί στα μπλοκάκια ομάδων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, όμως οι Κιτρινομπλέ ήταν αυτοί που κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με το σύλλογο της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο είχε ενεργό συμβόλαιο έως το 2028.

Ο Αστέρας AKTOR είναι ομάδα που θέλει να βγάζει νέα ταλένται είτε προέρχονται από την Ακαδημία, είτε μέσω της αξιοποίησης της Β' ομάδας και η περίπτωση του Καράδαλη είναι πλήρως συμβατή σε αυτό το πλάνο.

Ο υψηλόσωμος (1.92μ.) στόπερ την τρέχουσα σεζόν μετράει 7 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει 13 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο με την ομάδα του Καμπανιακού, με τον οποίο έγινε επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών . Μάλιστα στις αρχές του μήνα αγωνίστηκε βασικός κόντρα στο ματς με τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, όπου... γυάλισε ακόμα περισσότερο στους Αρκάδες με την εξαιρετική του παρουσία