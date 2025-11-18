Ο Τάσος Μπακασέτας επέστρεψε στο Κορωπί ενώ εκτός παρέμειναν και σήμερα όλοι οι τραυματίες.

Σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων επέστρεψαν σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Τάσο Μπακασέτα να γίνεται ο πρώτος διεθνής που επιστρέφει, αφού αντίκρισε κόκκινη κάρτα στο ματς με την Σκωτία και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό παιχνίδι με την Λευκορωσία. Εκείνος έκανε αποθεραπεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με κυκλοφορία της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο ενώ ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, Καλάμπρια και Σάντσες, που έκαναν ατομικό, αλλά και ο Κυριακόπουλος, που έκανε θεραπεία.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι.