Κυκλοφορούν την Τετάρτη (19/11) τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως την Τετάρτη (19/11) θα τεθούν στην διάθεση των οπαδών του τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Στουρμ Γκαρτς.

Από την Τετάρτη το μεσημέρι (14:00) οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (27/11-22:00) για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της ενισχύσης του Ερασιτέχνη ύψους πέντε ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (27/11) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη (19/11) στις 2 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 25 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION