O Ρότσα και επίσημα στον Αίαντα Γαστούνης: «Άνοιξα και θα κλείσω τη καριέρα μου στην Ηλεία»

Ο παλαί ποτέ εμβληματικός προπονητής του Παναθηναϊκού Χουάν Ραμόν Ρότσα, ανέλαβε και επίσημα προπονητής του Αίαντα Γαστούνης.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Αίαντα Γαστούνης, με τον Αργεντίνο τεχνικό να βρίσκει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μόλις τρεις εβδομάδες μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο του Θεσπρωτού Ηγουμενίτσας.

Ο 73χρόνος προπονητής, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει συμμετάσχει στα ημιτελικα του Champions League τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής ελληνικής ομάδας, παρουσιάστηκε εχθές Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για αυτό το νέο εγχείρημα, το οποίο όπως επεσήμανε θα είναι το τελευταίο αυτής της πλούσιας καριέρας του.

«Άνοιξα και θα κλείσω την καριέρα μου στην Ηλεία. Έχω σχέδια για την ομάδα, η προσαρμογή μας θα είναι γρήγορη εδώ στην Γαστούνη και στην περιοχή, ανυπομονώ να συναντηθώ με τους παίκτες για να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω από το Α με τους παίκτες μου, πρωτίστως από το τεχνικό μέρος και με τις δυνατότητές τους και όχι με τις δικές μου. Έχω όρεξη, αγαπώ το ποδόσφαιρο και τη δουλειά, είδα ότι τα γήπεδα είναι πολύ καλά. Το ποδόσφαιρο αλλάζει, εξελίσσονται όλα, με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου θα λειτουργήσω ως δάσκαλος στα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

Ο πάλαι ποτέ εμβληματικός τεχνικός του Παναθηναϊκού και του Άρη έχει κατακτήσει ως παίκτης 1 Πρωτάθλημα Μετροπολιτάνο Αργεντινής, 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 Κύπελλα Ελλάδας και 1 Σούπερ Καπ, ενώ ως προπονητής «μετράει» 2 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδας, 1 Σούπερ Καπ, 1 Πρωτάθλημα Νέων, 1 Πρωτάθλημα Παίδων, καθώς και 1 Πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής.