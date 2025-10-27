Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα έλυσε τη συνεργασία του με τον Θεσπρωτό.

Παρελθόν αποτελεί για τον Θεσπρωτό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.

Ο εμβληματικός παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού που συνδέθηκε στενά με τον σύλλογο και την πόλη της Ηγουμενίτσας, αποχωρεί ύστερα από επτά χρόνια παρουσίας.

Η φετινή σεζόν στη Γ’ Εθνική ξεκίνησε με δυσκολίες για την ομάδα της Ηγουμενίτσας, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό και στην τελευταία θέση του τρίτου ομίλου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον έμπειρο τεχνικό.

Κατά τη θητεία του Ρότσα, ο Θεσπρωτός γνώρισε τις πιο λαμπρές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του, φτάνοντας μέχρι τη Super League 2 και τις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Αργεντινός τεχνικός, που έχει τιμηθεί ως επίτιμος δημότης Ηγουμενίτσας, έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για την περιοχή και τον σύλλογο.

«Ο Α.Σ. Θεσπρωτός ανακοινώνει την αποχώρηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Μετά από σχεδόν 7 χρόνια ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες στιγμές του Θεσπρωτού.

Είμαστε ευγνώμονες για όσα προσέφερε στην ομάδα, τους παίκτες και τον τόπο μας.

Ήταν τιμή μας που είχαμε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο τιμόνι της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια, μαζί περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές που πάντα θα μας δένουν…

Κόουτς σου ευχόμαστε καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνεις στην συνέχεια…».