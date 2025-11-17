Ο Νικολάι Άλχο δεν αγωνίστηκε ούτε στην αναμέτρηση της Φινλανδίας με την Ανδόρρα και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί από τους ανθρώπους του Αστέρα με την επιστροφή του στην Τρίπολη.

Ο Νικολάι Άλχο όπως στο παιχνίδι των προκριματικών του Μουντιάλ με αντίπαλο τη Μάλτα έτσι και στο φιλικό ματς με την Ανδόρρα έμεινε εκτός αποστολής της Φινλανδίας. Όπως ανέφεραν οι Φινλανδοί στην επίσημη ιστοσελίδα τους ο διεθνής δεξιός μπακ του Αστέρα AKTOR ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις, με τους Αρκάδες να είναι πλήρως ενήμεροι από την πλευρά της Ομοσπονδίας.

Ο 32χρονος ακραίος οπισθοφύλακας θα επιστρέψει άμεσα στην Τρίπολη, όπου θα περάσει εξετάσεις από τις οποίες θα εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση του. Από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ ήταν βασικός στο φιλικό με την Ανδόρρα και θα γυρίσει στην Αρκαδία μαζί με τον συμπαίκτη και συμπατριώτη του.

Όσο αφορά τους υπόλοιπους διεθνείς, το Μαυροβούνιο του Νίκολα Σίπτσιτς θα αντιμετωπίσει απόψε (14/11, 21:45) την Κροατία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ενώ την Τρίτη (18/11) θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των Αγγελίδη (Εθνική Ελπίδων, Κακαδιάρη (Εθνική Νέων) και Γιαμπλόνσκι (Λευκορωσία), οι οποίοι επίσης θα επιστρέψουν σύντομα στη διάθεση του Κρις Κόουλμαν

Για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το ερχόμενο Σάββατο (22/11, 19:30).